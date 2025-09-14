Tour d’Espagne 2025 : combien Jonas Vingegaard va-t-il toucher pour son sacre sur la Vuelta ?

Sauf accident lors de la dernière étape, ce dimanche, à Madrid, le Danois Jonas Vingegaard va remporter la 80e édition du Tour d’Espagne devant le Portugais Joao Almeida.

Il est le nouveau roi d’Espagne. Sauf incident, ce dimanche, lors de la dernière étape à Madrid, Jonas Vingegaard va remporter le Tour d’Espagne pour la première fois de sa carrière devant Joao Almeida, qui accuse un retard d’une minute et 16 secondes au classement général.

Et grâce à ce succès sur cette 80e édition de la Vuelta, largement perturbée par de nombreuses manifestations pro-palestiniennes, le Danois va empocher la somme de 150.000 euros, alors que le Portugais va lui toucher un chèque de 54.985 euros.

Mais ce n’est pas tout. Jonas Vingegaard, qui va succéder à Primoz Roglic, va également percevoir 11.000 euros pour chacune de ses trois victoires d'étape, soit 33.000 euros, ainsi que 500 euros pour chaque jour passé avec le maillot rouge de leader sur les épaules, soit 7.000 euros supplémentaires, 8.000 euros pour sa 2e place au classement final par points et 4.000 euros pour sa 2e place au classement final de la montagne. A ces sommes vont s'ajouter différentes primes de classement.

Au total, Jonas Vingegaard va toucher plus de 202.000 euros. Et cette somme sera répartie entre tous les membres de la Team Visma Lease a bike, qui occupe la tête du classement par équipes et va ainsi recevoir une prime de 12.500 euros. De quoi faire de ce Tour d’Espagne une réussite sur le plan sportif et financier pour toute l’équipe.