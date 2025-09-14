Tour d'Espagne : le chef du parti d'opposition de droite dénonce une « honte internationale » après les manifestations propalestiniennes

La tant attendue dernière étape du Tour d’Espagne a été sabotée ce dimanche par plus de 100.000 militants pro-palestiniens. Plusieurs points du parcours dans le centre-ville de Madrid ont été envahis, forçant l’arrêt définitif de la Vuelta. Une interruption «encouragée» par le gouvernement, a déploré le chef de file du parti d'opposition de droite espagnol.

L’opposition de droite espagnole ne veut plus se museler. Ce dimanche, peu après 18h un flot de 100.000 manifestants pro-palestiniens a pénétré sur Grand Via, selon les chiffres du gouvernement relayés par l'AFP. Les barrières de l’une des artères principales du centre de Madrid, renversées sur plusieurs mètres, ont forcé les coureurs à mettre pied à terre à 56 kilomètres de l’arrivée, provoquant l’arrêt définitif de la course.

Si le gouvernement de Pedro Sanchez a salué la cause défendue par les militants, le chef du Parti populaire (PP, de droite) Alberto Nunez Feijoo, a fustigé sur la plate-forme X une «honte internationale relayée dans le monde entier». Selon lui, le gouvernement socialiste a «non seulement permis, mais aussi encouragé l’interruption de la Vuelta».

Esta es mi manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España. pic.twitter.com/fipYaRtPPG — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 14, 2025

Un gouvernement qui salue la cause

Il a pointé les positions des membres du gouvernemennt, qui n’ont, notamment par tradition, jamais caché leur soutien à la cause palestinienne. En 1979, Adolfo Suarez fut le premier chef de gouvernement européen à recevoir le leader de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Depuis, la principale caractéristique du gouvernement espagnol a été de maintenir sa position propalestinienne.

Ce dimanche, avant les incidents de l’après-midi, Pedro Sanchez a partagé son «admiration» pour les manifestants, tout en rappelant son «respect» des sportifs. Une opinion partagée par plusieurs membres de son gouvernement, dont la porte-parole et ministre des Sports Pilar Alegria, qui a notamment suggéré de réserver aux sportifs israéliens de l’équipe Israël-Premier Tech, «le même traitement qu’aux Russes après l’invasion de l’Ukraine».

Une opposition qui réclame «ni violence ni trouble»

Si l'opposition est restée plutôt discrète à ce sujet, la droite a multiplié les attaques ces derniers jours, ciblant particulièrement la coalition de centre gauche qui forme le gouvernement de Pedro Sanchez.

«Le gouvernement a non seulement permis, mais aussi encouragé l’interruption de la Vuelta, provoquant ainsi une honte internationale relayée dans le monde entier», a réagi le chef de file du Parti populaire, après la fin de la course, perturbée quotidiennement par des manifestations visant l’équipe Israel-Premier Tech depuis son arrivée sur le territoire espagnol.

«Le chef du gouvernement est fier du comportement de quelques-uns qui, pour manifester leur soutien à Gaza, ont lancé des barrières sur la police nationale (…). Pas moi. Je défends la liberté d’expression tant qu’elle n’implique ni violence ni trouble», a poursuivi Alberto Nunez Feijoo dans un communiqué écrit à la main qu’il a pris soin de signer.