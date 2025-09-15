Toute l’actu en direct 24h/24
Coupe du monde féminine de rugby 2025 : une joueuse française accusée d’avoir mordu une Irlandaise en quarts de finale

Axelle Berthoumieu pourrait manquer la demi-finale contre l'Angleterre. Axelle Berthoumieu pourrait manquer la demi-finale contre l'Angleterre. [Sandra Ruhaut/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Française Axelle Berthoumieu est accusée d’avoir mordu une joueuse irlandaise, dimanche, lors du quart de finale de la Coupe du monde féminine de rugby.

Un geste qui pourrait lui coûter cher. Axelle Berthoumieu est accusée d’avoir mordu une joueuse irlandaise, dimanche, pendant la victoire de la France en quart de finale de la Coupe du monde féminine de rugby (18-13). Lors d’un ruck en début de seconde période, la troisième ligne tricolore aurait mordu au bras droit Aoife Wafer.

Après cette action, les joueuses irlandaises ont exprimé leur colère auprès de l’arbitre sud-Africaine Aimee Barrett-Theron. Mais l’arbitrage vidéo n’est pas intervenu et la Française n’a pas été sanctionnée pour ce geste mais uniquement pour avoir gardé le ballon au sol.

Elle pourrait toutefois ne pas s’en tirer à si bon compte. Axelle Berthoumieu a été citée par la commission de discipline de World Rugby et son cas devrait être examiné, ce lundi, par un comité indépendant d'examen du jeu déloyal. Et elle encourt une lourde si les faits sont avérés.

Dans le cas d’une morsure, les sanctions infligées par World Rugby vont de douze semaines (pour un degré faible) à plus de vingt-quatre semaines de suspension (pour un degré supérieur). Et en cas de suspension, elle manquerait la demi-finale, samedi (16h30), contre l’Angleterre.

RugbySportCoupe du Monde FéminineMorsure

