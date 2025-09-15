Cyclisme : Julian Alaphilippe, Paul Seixas, Valentin Madouas… voici la liste des Bleus retenus pour les Championnats du monde au Rwanda

Julian Alaphilippe, Paul Seixas ou encore Valentin Madouas figurent dans la liste des coureurs retenus par Thomas Voeckler pour les Championnats du monde de cyclisme au Rwanda.

Huit coureurs pour un maillot arc-en-ciel. À moins d’une semaine du début des Championnats du monde de cyclisme à Kigali (21-28 septembre), Thomas Voeckler a communiqué sa liste des coureurs retenus. Et le sélectionneur tricolore a opté pour un mélange d'expérience et de jeunesse pour tenter de briller dans la capitale rwandaise.

Récent vainqueur du GP de Québec et double champion du monde (2020, 2021), Julian Alaphilippe (33 ans) sera du voyage, tout comme Pavel Sivakov (28 ans), Julien Bernard (33 ans) et Valentin Madouas (29 ans). Ils seront entourés par la jeune pépite Paul Seixas (19 ans), vainqueur du Tour de l’Avenir fin août), Valentin Paret-Peintre (24 ans), Louis Barré (25 ans) et Jordan Jegat (26 ans). Reste à Thomas Voeckler à déterminer la stratégie à adopter sur l’exigeant parcours, long de 267,5 kilomètres avec 5 475 mètres de dénivelé, pour tenter de mener la vie dure à Tadej Pogacar, tenant du titre et présenté comme le grand favori.

A noter que Bruno Armirail, champion de France de la spécialité, et Paul Seixas, champion du monde juniors en titre, s’aligneront, une semaine plus tôt (21 septembre), sur le contre-la-montre (40,6 kilomètres, 680 mètres de dénivelé).

La liste des Bleus retenus (hommes et femmes)

Contre-la-montre femmes (dimanche 21 septembre) : Cédrine Kerbaol, Juliette Labous

Contre-la-montre hommes (dimanche 21 septembre) : Bruno Armirail, Paul Seixas

Contre-la-montre par équipes - relais mixte (mercredi 24 septembre) : Bruno Armirail, Paul Seixas, Pavel Sivakov, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Maëva Squiban

Course en ligne femmes (samedi 27 septembre) : Léa Curinier, Pauline Ferrand-Prévôt, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Marie Le Net, Evita Muzic, Maëva Squiban

Course en ligne hommes (dimanche 28 septembre) : Julian Alaphilippe, Louis Barré, Julien Bernard, Jordan Jegat, Valentin Madouas, Valentin Paret-Peintre, Paul Seixas et Pavel Sivakov