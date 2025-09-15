Cyclisme : le podium et la cérémonie improvisés sur un parking à la fin du Tour d’Espagne (vidéo)

Dimanche soir, alors que les cérémonies protocolaires du Tour d’Espagne 2025 ont été annulées en raison des manifestations pro-palestiniennes à Madrid, un podium a été organisé sur le parking d’un hôtel par plusieurs équipes.

L'improvisation en guise de conclusion. Après la fin de Tour d’Espagne 2025 marquée par un arrêt à 50 kilomètres de l’arrivée à Madrid, dimanche, en raison d'importantes manifestations pro-palestiniennes, les équipes cyclistes ont organisé un podium intimiste mais festif sur le parking de leur hôtel.

Moments like these 🥹❤️



After Vuelta stage and podiums were cancelled, riders and teams took some banners and decided to organize for themselves an award ceremony in the night at some parking lot. 🥹



🎥: TV2 Denmark #LaVuelta25

pic.twitter.com/OWkmIYwroT — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025

Dans plusieurs vidéos publiées par les équipes elles-mêmes, les fans de cyclisme ont donc pu assister à des cérémonies protocolaires avec le vainqueur final (Jonas Vingegaard) mais également les porteurs maillots distinctifs.

La formation Visma I Lease a Bike a amené ses glacières pour monter un podium sur lequel Matthew Riccitello (maillot blanc), Jay Vine (maillot à pois), Mads Pedersen (maillot vert) et les trois premiers du général (Jonas Vingegaard, Joao Almeida et Tom Pidcock) se sont succédé.

🇪🇸 #LaVuelta25



Admin’s going full speed with dropping footage from this unforgettable Vuelta ceremony! 🍿🤪 pic.twitter.com/7Qu8MrJ3eP — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

«C'est un podium amusant, et d'une certaine manière, probablement le plus spécial, a confié le Danois à la chaîne TV2. La journée a été surréaliste. Je dois admettre que je suis quelque peu déçu de ne pas pouvoir fêter ça dans le centre de Madrid. C'est dommage que ce soit dans ces circonstances, mais c'est formidable qu'on ait pu encore faire un petit effort.»

Pour rappel, le peloton a mis pied à terre à 56 kilomètres de l’arrivée. Comme depuis le début de la Vuelta, de nombreux manifestants étaient présents pour protester contre la participation de l’équipe Israel-Premier Tech.