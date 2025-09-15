Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : le podium et la cérémonie improvisés sur un parking à la fin du Tour d’Espagne (vidéo)

La dernière étape de la Vuelta 2025 n'a pas pu aller à son terme à cause de manifestations pro-palestiniennes à Madrid. [REUTERS/Ana Beltran]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dimanche soir, alors que les cérémonies protocolaires du Tour d’Espagne 2025 ont été annulées en raison des manifestations pro-palestiniennes à Madrid, un podium a été organisé sur le parking d’un hôtel par plusieurs équipes.

L'improvisation en guise de conclusion. Après la fin de Tour d’Espagne 2025 marquée par un arrêt à 50 kilomètres de l’arrivée à Madrid, dimanche, en raison d'importantes manifestations pro-palestiniennes, les équipes cyclistes ont organisé un podium intimiste mais festif sur le parking de leur hôtel.

Dans plusieurs vidéos publiées par les équipes elles-mêmes, les fans de cyclisme ont donc pu assister à des cérémonies protocolaires avec le vainqueur final (Jonas Vingegaard) mais également les porteurs maillots distinctifs. 

La formation Visma I Lease a Bike a amené ses glacières pour monter un podium sur lequel Matthew Riccitello (maillot blanc), Jay Vine (maillot à pois), Mads Pedersen (maillot vert) et les trois premiers du général (Jonas Vingegaard, Joao Almeida et Tom Pidcock) se sont succédé.

«C'est un podium amusant, et d'une certaine manière, probablement le plus spécial, a confié le Danois à la chaîne TV2. La journée a été surréaliste. Je dois admettre que je suis quelque peu déçu de ne pas pouvoir fêter ça dans le centre de Madrid. C'est dommage que ce soit dans ces circonstances, mais c'est formidable qu'on ait pu encore faire un petit effort.»

Jonas Vingegaard va toucher une très belle somme.
Tour d'Espagne 2025 : combien Jonas Vingegaard va-t-il toucher pour son sacre sur la Vuelta ?

Pour rappel, le peloton a mis pied à terre à 56 kilomètres de l’arrivée. Comme depuis le début de la Vuelta, de nombreux manifestants étaient présents pour protester contre la participation de l’équipe Israel-Premier Tech.

