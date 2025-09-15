Cyclisme : l’improbable image de Jonas Vingegaard avec un billet de 10 euros dans la coque de son téléphone

Vainqueur du Tour d’Espagne 2025 dimanche, Jonas Vingegaard a été aperçu avec un billet de 10 euros dans la coque de son téléphone. De quoi amuser les réseaux sociaux.

Il a beau être une star mondiale du cyclisme, il a les mêmes habitudes que le grand public. Jonas Vingegaard a remporté dimanche son premier Tour d'Espagne qui s’est terminé dans le chaos à Madrid où la 21e et dernière étape a dû être abrégée en raison d'importantes manifestations pro-palestiniennes. Avec sa victoire, le Danois a également touché une très belle somme (220.000 euros qu’il partagera avec son équipe).

Si celui qui a terminé deuxième du dernier Tour de France va faire grossir son compte en banque, cela ne l'empêche pas de se promener avec un peu de liquide pour faire ses courses ou un petit achat à tout moment. Comme cela a pu être capté dimanche.

Vingegaard representa a todos los ciclorutistas del pais con un billete de 10€ en la funda del móvil. pic.twitter.com/J2cILHEsuK — Amantes del Ciclismo (@amantes_cycling) September 14, 2025

Au moment où le peloton a mis pied à terre à environ 56 kilomètres de l’arrivée, alors que plusieurs manifestants protestant contre la présence de l'équipe Israel-Premier Tech dans le contexte de la guerre à Gaza tentaient de bloquer son passage avec une banderole, Jonas Vingegaard a été vu au téléphone. Et dans la coque de son smartphone apparaissait un billet de 10 euros.

Vingegaard demuestra ser un #ciclista y #cicloturista más 🚴‍♂️



Larga vida a un ganador de #LaVuelta25 con un billete de 10€ en la funda del móvil 📱 pic.twitter.com/pM0g8OL50W — El Farolillo Rojo (@Farolillo_Rouge) September 14, 2025

Une scène immortalisée par les fans qui ont partagé la capture d’écran sur les réseaux sociaux avec quelques commentaires.