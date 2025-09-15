Football : le palmarès complet du champion du monde 2018 Samuel Umtiti qui prend sa retraite

Agé de 31 ans, le footballeur Samuel Umtiti, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, a annoncé ce lundi 15 septembre qu'il mettait un terme à sa carrière sportive. Avec une armoire à trophées bien garnie.

Une page qui se tourne. Le défenseur, formé à l’Olympique lyonnais, et ancien international français Samuel Umtiti, sans club depuis son départ de Lille l'été dernier, a annoncé lundi sur Instagram la fin de sa carrière à l'âge de 31 ans.

«Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir... J'ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN», a confié le champion du monde 2018, passé notamment par Lyon, le FC Barcelone, Lecce (Italie) et le Losc.

Touché par de nombreuses blessures depuis plusieurs années, Samuel Umtiti, qui avait marqué le but de la victoire en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Belgique est le cinquième Tricolore sacré en Russie à mettre un terme à sa carrière, après Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami et le dernier en date Steve Mandanda.

Sa carrière

2011-2016 : Olympique lyonnais (170 matchs, 5 buts)

2016-2022 : FC Barcelone (133 matchs, 2 buts)

2022-2023 : US Lecce (25 matchs)

2023-2025 : Lille (13 matchs)

2016-2019 : Equipe de France (31 matchs, 4 buts)

Son palmarès

Avec l’OL :

Trophée des champions : 2012

Avec le FC Barcelone :

Deux titres de champion d’Espagne : 2018 et 2019

Trois Coupes d’Espagne : 2017, 2018 et 2019

Deux Supercoupes d’Espagne : 2016 et 2018

Avec l’équipe de France :

Coupe du monde : 2018