«Le synthétique, c’est de la m**» : Neymar s’emporte sur Instagram après un match

Dans un message posté sur Instagram dimanche, Neymar s’est emporté contre un terrain synthétique après avoir frôlé la blessure quelques heures plus tôt en match.

Une énorme frayeur. Après seulement 34 secondes de jeu, dans la nuit de dimanche à lundi, Neymar est passé tout proche d’une grosse blessure en se tordant la cheville gauche lors du match entre l’Atlético Mineiro et son club de Santos (1-1). Le Brésilien a remis la faute sur le gazon.

S’il est, dans un premier temps, resté longuement au sol avant l’intervention du staff médical, l’ancien joueur du PSG a finalement pu poursuivre la rencontre, étant seulement remplacé à la 81e minute de jeu par le fils de Robinho.

Néanmoins, après le match, «Ney» a pointé du doigt le terrain. «C’est prouvé : le synthétique, c’est de la m**» a-t-il posté sur son compte Instagram.

Il n’est pas le premier à critiquer cette surface puisque Memphis Depay, Thiago Silva ou même Philippe Coutinho ont pointé les dangers de jouer sur des gazons synthétiques.