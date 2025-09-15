Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 1ère journée

L'OM se déplace sur la pelouse du Real Madrid pour la 1ère journée de la Ligue des champions.
Par CNEWS
La 1ère journée de la Ligue des champions, programmée de mardi à jeudi, s’annonce très copieuse avec l’OM qui affronte le Real Madrid, le PSG qui reçoit l’Atalanta Bergame et Monaco qui se déplace sur la pelouse du Club Bruges.

Mardi 16 septembre

18h45 : PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise sur Canal+ Sport

18h45 : Athletic Bilbao-Arsenal sur Canal+ live 2

21h : Real Madrid-Marseille sur Canal+

21h : Juventus Turin-Borussia Dortmund sur Canal+ Foot

21h : Tottenham-Villarreal sur Canal+ Sport

21h : Benfica-Qarabag sur Canal+ live 4

Mercredi 17 septembre

18h45 : Slavia Prague-Bodo/Glimt sur Canal+ Foot

18h45 : Olympiakos-Paphos sur Canal+ Sport

21h : PSG-Atalanta Bergame sur Canal+

21h : Liverpool-Atlético Madrid sur Canal+ Foot

21h : Bayern Munich-Chelsea sur Canal+ Sport

21h : Ajax Amsterdam-Inter Milan sur Canal+ live 4

Le PSG entamera la phase de ligue de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.
Jeudi 18 septembre

18h45 : Club Bruges-Monaco sur Canal+ Foot

18h45 : Copenhague-Bayer Leverkusen sur Canal+ Sport

21h : Newcastle-Barcelone sur Canal+ Foot

21h : Manchester City-Naples sur Canal+ live 2

21h : Eintracht Francfort-Galatasaray sur Canal+ live 3

21h : Sporting Portugal-Kairat Almaty sur Canal+ live 4

