Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 1ère journée

La 1ère journée de la Ligue des champions, programmée de mardi à jeudi, s’annonce très copieuse avec l’OM qui affronte le Real Madrid, le PSG qui reçoit l’Atalanta Bergame et Monaco qui se déplace sur la pelouse du Club Bruges.
Mardi 16 septembre
18h45 : PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise sur Canal+ Sport
18h45 : Athletic Bilbao-Arsenal sur Canal+ live 2
21h : Real Madrid-Marseille sur Canal+
21h : Juventus Turin-Borussia Dortmund sur Canal+ Foot
21h : Tottenham-Villarreal sur Canal+ Sport
21h : Benfica-Qarabag sur Canal+ live 4
Mercredi 17 septembre
18h45 : Slavia Prague-Bodo/Glimt sur Canal+ Foot
18h45 : Olympiakos-Paphos sur Canal+ Sport
21h : PSG-Atalanta Bergame sur Canal+
21h : Liverpool-Atlético Madrid sur Canal+ Foot
21h : Bayern Munich-Chelsea sur Canal+ Sport
21h : Ajax Amsterdam-Inter Milan sur Canal+ live 4
Jeudi 18 septembre
18h45 : Club Bruges-Monaco sur Canal+ Foot
18h45 : Copenhague-Bayer Leverkusen sur Canal+ Sport
21h : Newcastle-Barcelone sur Canal+ Foot
21h : Manchester City-Naples sur Canal+ live 2
21h : Eintracht Francfort-Galatasaray sur Canal+ live 3
21h : Sporting Portugal-Kairat Almaty sur Canal+ live 4