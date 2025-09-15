Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre le Real Madrid et l’OM

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, l’OM se déplace ce mardi (21h) sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu pour affronter le Real Madrid de Kylian Mbappé.

Composition probable de l’OM

Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Murillo, Höjberg, Kondogbia, Weah - Greenwood, Aubameyang - Gomes

Composition probable du Real Madrid

Courtois - Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Valverde, Guler - Mastantuono, Mbappé, Vinicius

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu, où 4.000 supporters marseillais sont attendus dans le parcage visiteurs. Dans son enceinte dotée de plus de 78.000 places, le Real Madrid est invaincu depuis sa défaite contre Arsenal, en avril dernier, en quarts de finale retour (1-2).

Arbitre

Irfan Peljto a été désigné pour diriger ce match entre le Real Madrid et l’OM. Âgé de 41 ans, le Bosnien, arbitre de la dernière finale de la Ligue Conférence, va arbitrer le 15e match de Ligue des champions de sa carrière, lui qui a officié à sept reprises dans la compétition la saison dernière.

Il était d’ailleurs au sifflet lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse d’Arsenal en quarts de finale aller (3-0). Par le passé, il a également dirigé l’OM à deux reprises, lors d’un match nul en phase de groupes de la Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou en septembre 2021 (1-1) et une victoire contre Bâle en 8es de finale aller de Ligue Conférence en mars 2022 (2-1).

Historique

Le Real Madrid et l’OM vont s’affronter pour la 5e fois de leur histoire en Ligue des champions. Et le club espagnol a remporté les quatre premières confrontations entre les deux clubs, dont la dernière en décembre 2009 au Vélodrome avec un doublé de Cristiano Ronaldo (1-3).

Forme

L’OM a connu un début de saison mitigé en Ligue 1 avec deux victoires et deux défaites. Mais le club olympien reste sur un large succès face à Lorient (4-0). De son côté, le Real Madrid est invaincu avec quatre victoires en autant de rencontres en Liga.

Diffusion TV

Ce match entre le Real Madrid et l’OM sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+.