Ligue des champions : pourquoi le match Real Madrid-OM est-il classé à «haut risque» ?

Le match entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille, qui a lieu ce mardi en Ligue des champions, a été classé à «haut risque» par les autorités espagnoles. Voici pourquoi.

Une rencontre surveillée de très près. Pour la première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions mardi, l’OM se déplace sur la pelouse du Real Madrid (21h sur Canal+ et Canal+Foot). Ce choc pour les Olympiens classé à «haut risque» par les autorités espagnoles.

Les autorités n’ont pas précisé les raisons, mais l’objectif étant de «prévenir les risques» de débordements. La faute, sûrement, aux déplacements passés des supporters marseillais.

des écoles fermées en 2024

Pour rappel, en décembre 2008, un supporter de l’OM, Santos Mirasierra, avait été condamné à trois ans et demi de prison pour sa participation à des affrontements avec les forces de l’ordre lors du match face à l'Atlético Madrid au stade Vicente-Calderon. Il avait ensuite été libéré sous caution et avait purgé sa peine en France, devenant un symbole du mouvement ultra en Europe.

En février 2016, avant le 16e de finale retour de Ligue Europa contre l’Athletic Bilbao à San Mamés, une bagarre avait opposé des supporters basques et marseillais. Deux ans plus tard, en mars 2018, ce fut encore le cas lors d’un huitième de finale retour de Ligue Europa entre les ultras des deux clubs.

En 2024, des écoles avaient été fermées pour des raisons de sécurité avant un match de l'OM sur la pelouse de Villarreal.

Pour ce déplacement, 4.000 supporters phocéens sont attendus dans les tribunes du stade Santiago-Bernabeu.