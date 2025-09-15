Toute l’actu en direct 24h/24
Mondiaux d’athlétisme 2025 : combien Jimmy Gressier va-t-il toucher après son sacre sur 10.000 m ?

Jimmy Gressier est devenu le neuvième Français de l’histoire à s’imposer dans une épreuve individuelle. Jimmy Gressier est devenu le neuvième Français de l’histoire à s’imposer dans une épreuve individuelle. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Le Français Jimmy Gressier a décroché la médaille d’or, dimanche, sur le 10.000 m des Mondiaux d’athlétisme à Tokyo (Japon). 

Une victoire de légende. Jimmy Gressier (28 ans) a été sacré champion du monde du 10.000 m, dimanche, au terme d’une dernière ligne droite phénoménale. 

Enfermé à l’entame du dernier tour sur la piste du stade national de Tokyo (Japon), le Français a réalisé un sprint d’anthologie pour remonter et devancer l’Ethiopien Yomif Kejelcha sur la ligne d’arrivée.

Le 5.000m dans le viseur

«Je réalise mon rêve de gamin, j’ai commencé la course à pied pour ça. Je peux dire que j’ai réussi ma carrière, ce titre on ne me l’enlèvera pas», a déclaré, au micro de France TV, le natif de Boulogne-sur-Mer, qui est devenu le neuvième Français de l’histoire à s’imposer dans une épreuve individuelle.

Et grâce à ce sacre, Jimmy Gressier va empocher la somme de 60.000 euros, offerte aux athlètes décrochant une médaille d’or. Une médaille d’argent rapporte 30.000 euros contre 19.000 euros pour une médaille de bronze. Et le nordiste pourrait encore faire gonfler ce montant d'ici à la fin de ces Mondiaux.

Il sera en effet également en lice sur le 5.000 m, où il entend une nouvelle fois se mêler à la lutte pour la victoire. «On se revoit sur 5.000 m. Maintenant, je n’ai plus rien à perdre et j’espère réaliser une grosse course», a lâché Jimmy Gressier, en quête d'un doublé 5.000 m et 10.000 m réalisé pour la dernière fois, il y a dix ans, par le Britannique Mo Farah à Pékin. 

