Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'au 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.

1. Etats-Unis : 6 médailles (5 en or, 1 en bronze)

2. Kenya : 2 médailles (2 en or)

3. Jamaïque : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)

4. Canada : 1 médaille (1 en or)

5. France : 1 médaille (1 en or)

6. Espagne : 1 médaille (1 en or)

7. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)

8. Italie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)

9. Ethiopie : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)

10. Allemagne : 2 médaille (2 en argent)

11. Pays-Bas : 2 médailles (2 en argent)

12. Brésil : 1 médaille (1 en argent)

13. Mexique : 1 médaille (1 en argent)

14. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)

15. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)

16. Cuba : 1 médaille (1 en bronze)

17. Equateur : 1 médaille (1 en bronze)

18. Japon : 1 médaille (1 en bronze)

19. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)

20. Suède : 1 médaille (1 en bronze)

21. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)