Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les Etats-Unis dominent le classement des médailles. Les Etats-Unis dominent le classement des médailles. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'au 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.

1.    Etats-Unis : 6 médailles (5 en or, 1 en bronze)
2.    Kenya : 2 médailles (2 en or)
3.    Jamaïque : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)
4.    Canada : 1 médaille (1 en or)
5.    France : 1 médaille (1 en or)
6.    Espagne : 1 médaille (1 en or)
7.    Tanzanie : 1 médaille (1 en or)   
8.    Italie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)
9.    Ethiopie : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
10.   Allemagne : 2 médaille (2 en argent)
11.    Pays-Bas : 2 médailles (2 en argent)
12.    Brésil : 1 médaille (1 en argent)
13.    Mexique : 1 médaille (1 en argent)
14.    Belgique : 1 médaille (1 en bronze)
15.    Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
16.    Cuba : 1 médaille (1 en bronze)
17.    Equateur : 1 médaille (1 en bronze)
18.    Japon : 1 médaille (1 en bronze)
19.    Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)
20.    Suède : 1 médaille (1 en bronze)
21.    Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)

