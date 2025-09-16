«C’est incroyablement triste» : un skieur italien décède après une lourde chute à l’entraînement

Un skieur italien, âgé de 25 ans, est décédé, lundi, après avoir été victime d’une lourde chute survenue, ce week-end, lors d’une séance d’entraînement au Chili.

Le ski italien a été frappé par un nouveau drame. Âgé de 25 ans, Matteo Franzoso est décédé, lundi, après avoir été victime d’une lourde chute lors d’un entraînement de l’équipe d’Italie sur la piste de La Parva au Chili. Transporté par hélicoptère après avoir été gravement touché à la tête et placé dans le coma artificiel, le skieur transalpin a succombé à ses blessures.

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matteo Franzoso. 💙



The 25-year-old Italian skier passed away in Santiago, Chile, after a fall during training on the La Parva slope. pic.twitter.com/8XAFozaKtQ — FIS Alpine (@fisalpine) September 15, 2025

«Il est décédé dans une clinique de Santiago du Chili» et «n’a pas survécu (…) à l’œdème cérébral consécutif» à sa chute, a indiqué la Fédération italienne de ski. «C’est une tragédie pour la famille et pour notre sport», a regretté, de son côté, le président de la Fédération Italienne de sport hivernale (FISI) Flavio Roda, appelant à «tout mettre en œuvre pour que de tels incidents ne se reproduisent plus jamais.»

Matteo Franzoso, qui a participé à 17 courses en Coupe du monde de ski alpin depuis ses débuts professionnels en 2021, était présent au Chili avec une dizaine de skieurs italiens pour préparer la prochaine saison de ski mais aussi les JO d’hiver, qui seront organisés en Italie, du côté de Milan et Cortina d’Ampezzo, en février.

Et son décès a particulièrement touché la skieuse américaine Lindsey Vonn. «C’est incroyablement triste. Il y a trois semaines, je skiais sur cette même piste… Repose en paix, Matteo», a posté, sur son compte Instagram, la multiple championne du monde et championne olympique en 2010.

En octobre 2024, Matilde Lorenzi, âgée de 19 ans et membre du groupe relève de l’équipe d’Italie de ski, avait déjà perdu la vie après une chute à l’entraînement dans le nord-est de l’Italie.