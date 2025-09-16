Coupe du monde féminine de rugby 2025 : une joueuse française lourdement sanctionnée pour avoir mordu une Irlandaise en quarts de finale

La Française Axelle Berthoumieu a été sanctionnée de neuf matchs pour avoir mordu une joueuse irlandaise, dimanche, lors du quart de finale de la Coupe du monde féminine de rugby.

Un geste qui coûte cher. Axelle Berthoumieu a écopé, ce mardi 16 septembre, de neuf matchs de suspension pour avoir mordu une joueuse irlandaise, dimanche, pendant la victoire de la France en quart de finale de la Coupe du monde féminine de rugby (18-13). Lors d’un ruck en début de seconde période, la troisième ligne tricolore s'est saisie du bras droit de son adversaire Aoife Wafer, avant de la mordre.

La joueuse française a reconnu les faits devant le comité indépendant d'examen du jeu déloyal, qui a également sanctionné Manae Feleu de deux matchs de suspension pour un plaquage dangereux.

🗣️ "It was said to the referee.. there's nothing we can do"



🗣️ "Hopefully it's looked at and gets sorted"



Stacey Flood talks post-match about Aoife Wafer being apparently bitten by French flanker, Axelle Berthoumieu, and the reaction from the referee and TMO. #Rugby… pic.twitter.com/0ch0VSUhbA — Off The Ball (@offtheball) September 14, 2025

Après cette action, les joueuses irlandaises ont exprimé leur colère auprès de l’arbitre sud-Africaine, Aimee Barrett-Theron. Mais l’arbitrage vidéo n’est pas intervenu et la Française n’a pas été sanctionnée pour ce geste, mais uniquement pour avoir gardé le ballon au sol. Depuis, les images de cette action peu commune ont fait le tour des réseaux sociaux.

Dans le cas d’une morsure, les sanctions infligées par World Rugby allaient de douze semaines (pour un degré faible) à plus de vingt-quatre semaines de suspension (pour un degré supérieur). À cause de cette suspension, la troisième ligne du XV de France manquera la demi-finale, samedi (16 h 30), contre l’Angleterre.