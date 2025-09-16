Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : combien de clubs ont déjà réussi à conserver leur titre ?

Huit clubs ont déjà réussis à conserver leur titre en Ligue des champions. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG lance ce mercredi 17 septembre sa campagne de Ligue des champions avec l'envie de conserver son titre. Ce que peu d'équipes sont parvenues à faire dans l'histoire.

Conserver sa couronne n’est pas donné à tout le monde. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de sa première Ligue des champions en fin de saison dernière en battant l’Inter Milan (5-0) à Munich, rêve de réaliser ce que seulement huit clubs ont réussi à faire dans l’histoire de la prestigieuse compétition.

En effet, seuls le Real Madrid, le Benfica Lisbonne, l’Inter Milan, l’Ajax Amsterdam, Liverpool, Nottingham Forest et l’AC Milan sont parvenus à conserver leur titre.

Les huit formations l'ont fait avant 1992. Depuis seul, le club madrilène a réussi à renouveler cette performance avec Zinédine Zidane à sa tête (2016, 2017, 2018).

Les clubs qui ont gardé leur titre

Real Madrid (de 1956 à 1960 et de 2016 à 2018)
Benfica (1961, 1962)
Inter Milan (1964, 1965)
Ajax Amsterdam (1971, 1972, 1973)
Bayern Munich (1974, 1975, 1976)
Liverpool (1977, 1978)
Nottingham Forest (1979, 1980)
AC Milan (1989, 1990)

