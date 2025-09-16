Ligue des champions : l'OM s'incline sur la pelouse du Real Madrid (2-1), doublé pour Kylian Mbappé

Après avoir mené au score et été en supériorité numérique, l'OM s'est finalement incliné sur la pelouse du Real Madrid (2-1), mardi soir en Ligue des champions. Kylian Mbappé a inscrit les deux buts espagnols.

Des retrouvailles frustrantes. Pour son retour en Ligue des champions trois ans après, l'Olympique de Marseille a lancé sa campagne sur la pelouse de l'ogre du Real Madrid ce mardi soir. Et alors que le pire était à craindre après une entame compliquée, les Marseillais se sont finalement inclinés 2-1 et peuvent même nourrir quelques regrets.

Face aux Madrilènes version Xabi Alonso, qui a succédé sur le banc à Carlo Ancelotti, les Marseillais ont résisté avec beaucoup de caractère et n’ont finalement encaissé des buts seulement sur pénaltys (28e et 81e). Le second quelque peu litigieux après une main involontaire de Medina Facundo. Les deux offrandes ont été transformées par Kylian Mbappé, auteur désormais de 12 buts contre l'OM.

Un record pour Geronimo Rulli

Et pourtant, les Phocéens avaient ouvert le score sur un contre éclair conclu merveilleusement bien par Timothy Weah qui a fait chaviré de bonheur les 4.000 supporters marseillais présents dans le Santiago Bernabeu.

L'OM, qui a joué près de 20 minutes à 11 contre 10 après l'expulsion de Dani Carvajal, a aussi souffert dans le jeu pendant la rencontre mais doit son salut à un exceptionnel Geronimo Rulli. Le gardien argentin a été l'auteur de 13 arrêts dont 10 en première période, un record d'après le site de statistiques Opta.

Le gros point positif pour l'OM ce soir c'est bien la prestation de Rulli, auteur de 13 arrêts face au Real Madrid 🥵



Le gardien argentin a battu un nouveau record en réalisant 10 arrêts en première période 🤯#RMAOM | #UCLpic.twitter.com/ztnfZ12yfE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2025

«Déçu car on perd le match, mais très fier de l'équipe. On parle d'une des meilleures équipes du monde, a confié Benjaain Pavard au micro de Canal+. On a concédé beaucoup d'occasions en première période, mais c'est vrai que ce n'est pas plaisant d'encaisser deux pénaltys. On a eu des occasions pour marquer plus de buts. On aurait pu faire mieux. On les a regardés droit dans les yeux. On va se reposer car le match contre Paris va vite arriver. On a un très bon groupe avec de l'expérience, on a fait les efforts les uns pour les autres, il faut continuer sur cette lancée, il y a beaucoup de positif à retenir de ce match.»

La suite en effet, ce sera dimanche pour l'OM qui va devoir réaliser une aussi belle performance pour tenter de venir à bout du rival parisien au Vélodrome. Pour la C1, le prochain rendez-vous aura lieu à domicile avec la réception de l'Ajax Amsterdam, le mardi 30 septembre.