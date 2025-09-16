Mondiaux d’athlétisme 2025 : le calendrier et les résultats complets

Les Championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent actuellement à Tokyo (Japon) jusqu'au dimanche 21 septembre. Voici le calendrier et les résultats complets.

Samedi 13 septembre

35 km marche F

1. Maria Perez (ESP)

2. Antonella Palmisano (ITA)

3. Paula Milena Torres (EQU)

35 km marche H

1.Evan Dunfee (CAN)

2. Caio Bonfim (BRE)

3.Hayato Katsuki (JAP)

Lancer de poids H

1.Ryan Crouser (USA)

2.Uziel Munoz (MEX)

3.Leonardo Fabbri (ITA)

10.000 m F

1. Beatrice Chebet (KEN)

2. Nadia Battocletti (ITA)

3. Gudaf TSegay (ETH)

Relais mixte 4X400 m

1. Etats-Unis

2. Pays-Bas

3. Belgique

Dimanche 14 septembre

Marathon F

1. Peres Jepchirchir (KEN)

2. Tigst Assefa (ETH)

3. Julia Paternain (URU)

Lancer du disque F

1. Valarie Allman (USA)

2. Jorinde van Klinken (P-B)

3. Silinda Morales (CUB)

Saut en longueur F

1. Tara Davis-Woodhall (USA)

2. Malaika Mihambo (ALL)

3. Natalia Linares (COL)

10.000 m H

1.Jimmy Gressier (FRA)

2.Yomif Kejelcha (ETH)

3. Andres Almgren (SUE)

100 m F

1. Melissa Jefferson-Wooden (USA)

2. Tina Clayton (JAM)

3. Julien Alfred (SLU)

100 m H

1. Oblique Seville (JAM)

2. Kishane Thompson (JAM)

3. Noah Lyles (USA)

Lundi 15 septembre

Marathon H

1. Alphonce Simbu (TAN)

2. Amanal Petros (ALL)

3. Iliass Aouani (ITA)

Saut à la perche H

1. Armand Duplantis (SUE)

2. Emmanouil Karalis (GRE)

3. Kurtis Marschall (AUS)



Lancer du marteau F

1. Camryn Rogers (CAN)

2. Jie Zhao (CHN)

3. Jiale Zhang (CHN)

3000 m steeple H

1. Geordie Beamish (NZL)

2. Soufiane El-Bakkali (MAR)

3. Edmund Serem (KEN)

100 m haies

1. Ditaji Kambundji (SUI)

2. Tobi Amusan (NIG)

3. Grace Stark (USA)

Mardi 16 septembre

Saut en hauteur H

1. Hamish Kerr (NZL)

2. Woo Sangyheok (CDS)

3. Jan Štefela (RTC)

Lancer du marteau H

1. Ethan Katzberg (CAN)

2. Merlin Hummel (ALL)

3. Bence Halasz (HON)

1.500 m F

1. Faith Kipyegon (KEN)

2. Dorcus Ewoi (KEN)

3. Jessica Hull (AUS)

110 m haies

1. Cordell Tinch (USA)

2. Orlando Bennett (JAM)

3. Tyler Mason (JAM)

Mercredi 17 septembre

12h05 : qualifications triple saut H

12h10 : qualifications lancer du javelot H groupe B

12h30 : séries 200 m F

13h10 : finale saut à la perche F

13h15 : séries 200 m H

13h45 : qualifications lancer du javelot H groupe B

13h50 : finale saut en longueur H

14h : demi-finales 400 m haies F

14h30 : demi-finales 400 m haies H

14h57 : finale 3000 m steeple F

15h20 : finale 1500 m H

Jeudi 18 septembre

12h05 : séries 5000 m F

12h15 : qualifications saut en hauteur F

12h23 : finale lancer du javelot H

12h55 : séries 800 m F

13h55 : finale triple saut F

14h02 : demi-finales 200 m H

14h24 : demi-finales 200 m F

14h45 : demi-finales 800 m H

15h10 : finale 400 m H

15h24 : finale 400 m F

Vendredi 19 septembre

10h33 : heptathlon – 100 m haies

11h20 : heptathlon – hauteur

12h30 : qualifications lancer du javelot groupe A F

13h05 : séries 5000 m H

13h30 : heptathlon – poids

13h45 : demi-finales 800 m F

13h50 : finale triple saut H

14h : qualifications lancer du javelot groupe B F

14h15 : finale 400 m haies H

14h27 : finale 400 m haies F

14h38 : heptathlon – 200 m

15h06 : finale 200 m H

15h22 : finale 200 m F

Samedi 20 septembre

0h30 : finale marathon F

2h : qualifications lancer du disque H groupe A

2h25 : décathlon – 100 m

2h50 : finale 20 km marche H

3h : qualifications lancer du poids F

3h05 : décathlon – longueur

3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B

4h30 : heptathlon – longueur

4h45 : décathlon – poids

12h : heptathlon – javelot

12h05 : décathlon – hauteur

12h35 : séries relais 4×400 m H

12h54 : finale lancer du poids F

13h : séries relais 4×400 m F

13h25 : séries relais 4×100 m H

13h45 : séries relais 4×100 m F

14h05 : finale lancer du javelot F

14h11 : heptathlon – 800 m

14h29 : finale 5000 m F

14h55 : décathlon – 400 m

15h22 : finale 800 m H

Dimanche 21 septembre

2h05 : décathlon – 110 m haies

2h55 : décathlon – disque groupe A

4h05 : décathlon – disque groupe B

4h35 : décathlon – perche groupe A

5h20 : décathlon – perche groupe B

10h35 : décathlon – javelot groupe A

11h47 : décathlon – javelot groupe B

12h30 : finale saut en hauteur F

12h35 : finale 800 m F

12h50 : finale 5000 m H

13h : finale lancer du disque H

13h25 : finale relais 4×400 m H

13h40 : finale relais 4×400 m F

13h55 : décathlon – 1500 m

14h10 : finale relais 4×100 m F

14h20 : finale relais 4×100 m H

