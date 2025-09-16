Tennis : la très belle performance de la pépite française Sarah Rakotomanga au Portugal

Moins de deux jours après le premier titre de sa carrière décroché à Sao Paulo, Sarah Rakotomanga a renversé la Suissesse Valentina Ryser au 1er tour du WTA 125 de Caldas da Rainha au Portugal.

Elle continue de surprendre. Dans la foulée du premier titre de sa carrière décroché, dimanche, à Sao Paulo, Sarah Rakotomanga s’est envolée à destination du Portugal pour participer au 1er tour du WTA 125 de Caldas da Rainha, où elle était opposée, ce mardi, à Valentina Ryser pour son entrée en lice. Et après un début de rencontre compliqué avec la perte de la première manche, la jeune pépite française, passée du 214e au 131e rang mondial, a une nouvelle fois fait preuve de caractère pour renverser la Suissesse et se hisser au 2e tour (1-6, 6-2, 6-3).

Sarah Rakotomanga 🇫🇷 est épatante !



2 jours après son titre au Brésil, direction le Portugual pour jouer un WTA125K.



Victoire en 3 sets sur Ryser 🇨🇭 n°240 ,elle fait preuve de caractère !



Bravoooooo pic.twitter.com/B9jcW4b37c — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) September 16, 2025

Avec ce succès, la gauchère de 19 ans a enchaîné une 6e victoire d’affilée et tentera de poursuivre cette magnifique série face à l’Américaine Carol Young Suh Lee (270e joueuse mondiale), qui a éliminé la Russe Vitalia Diatchenko (424e mondiale) en deux sets (6-4, 6-4).

Et son parcours dans le nord de Lisbonne pourrait permettre à la native d’Antsirabe (Madagascar) de se rapprocher encore un peu plus du top 100 mondial, où figurent Loïs Boisson (49e), Elsa Jacquemot (62e), Varvara Gracheva (80e) et Leolia Jeanjean (94e), alors qu’un nouveau sacre lui permettrait d’empocher les 13.480 euros promis à la lauréate du tournoi. Une somme qui viendrait s’ajouter aux 31.000 euros touchés pour son sacre à Sao Paulo.