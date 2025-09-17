Football : un ancien joueur de Lens meurt d’une double crise cardiaque en plein match

Âgé de 41 ans, le milieu de terrain serbe Dejan Milovanovic, passé notamment par Lens, est décédé, mardi, après avoir été victime d’une double crise cardiaque en plein match.

Terrible nouvelle pour le football serbe. Et le RC Lens. Passé par le club lensois entre 2008 et 2010, Dejan Milovanovic est brutalement décédé, mardi, à l’âge de 41 ans. Le milieu de terrain serbe, qui avait mis un terme à sa carrière il y a une dizaine d’années, a succombé à une double crise cardiaque lors d’une rencontre de vétérans organisée entre son club de l’Étoile Rouge et le PKB Korporacija Belgrade, a rapporté la presse serbe.

Le Racing a appris avec une profonde émotion la disparition brutale de Dejan Milovanović, survenue ce mardi à l’âge de 41 ans. Sang et Or entre 2008 et 2010, le milieu de terrain serbe a porté la tunique lensoise à 47 reprises.



À sa famille et à ses proches, le club adresse ses

Quelques minutes après avoir trouvé le chemin des filets, l’ancien international serbe (2 sélections) a perdu connaissance et s’est soudainement écroulé sur la pelouse avant de tirer un corner. Les médecins sont rapidement intervenus pour lui porter secours. Réanimé dans un premier temps, il a immédiatement été transporté à l’hôpital, où il a été victime d’un second arrêt cardiaque.

A l’annonce de la disparition de Dejan Milovanovic, le RC Lens a rendu hommage à son ancien joueur. «Le Racing a appris avec une profonde émotion la disparition brutale de Dejan Milovanović, survenue ce mardi à l’âge de 41 ans. Sang et Or entre 2008 et 2010, le milieu de terrain serbe a porté la tunique lensoise à 47 reprises. À sa famille et à ses proches, le club adresse ses plus sincères condoléances», a posté, sur les réseaux sociaux, le club nordiste.

Dejan Milovanovic a intégré, dès son plus jeune âge, l’Etoile Rouge de Belgrade, où il a entamé sa carrière, avant de rejoindre Lens. Il a ensuite retrouvé son club formateur en prêt puis évolué au Panionios (Grèce) ainsi qu’au Vozdovac Belgrade avant de raccrocher les crampons à seulement 31 ans.