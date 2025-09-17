Toute l’actu en direct 24h/24
France-Argentine, championnats du monde de volley-ball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur contre les Argentins. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Battue à la surprise générale par la Finlande mardi, l’équipe de France affronte l’Argentine, jeudi, lors de la troisième journée des Mondiaux de volley 2025.

Attention danger. Opposée à l’Argentine jeudi à Quezon City, aux Philippines, l’équipe de France masculine de volley n’aura pas le droit à l’erreur si elle veut un avenir dans ce championnat du monde 2025. Notamment après s’être inclinée contre la modeste Finlande (3-2) qui la met dans une situation compliquée.

Les doubles champions olympiques en titre, en quête du seul titre qui manque à leur palmarès, sont pour le moment deuxièmes (4 pts) derrière les Argentins (5 pts). Pour se hisser pour les quarts de finale, les Bleus devront battre les Sud-américains pour éviter les calculs.

La France jouera sa qualification pour les 8es de finale contre l'Argentine.
Mondiaux de volley-ball 2025 : le calendrier et les résultats complets de l'équipe de France

France – Argentine
Mondiaux de volley 2025
Jeudi 18 septembre
12h sur La Chaîne L’Equipe

