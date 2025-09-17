Ligue des champions : le cadeau très original offert par Pablo Longoria au président du Real Madrid

Le président de l’OM Pablo Longoria a offert un cadeau très original à son homologue du Real Madrid Florentino Perez en marge du match de Ligue des champions entre les deux clubs.

Une coutume parfaitement respectée. L’OM a retrouvé, mardi, la Ligue des champions avec une défaite cruelle contre le Real Madrid sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu (2-1). Et avant la rencontre, les deux présidents ont procédé à un échange de cadeaux comme le veut la tradition. En plus de s’offrir un maillot de leur club, Pablo Longoria et Florentino Pérez se sont chacun remis un présent.

Et le dirigeant marseillais a choisi un cadeau issu de la culture locale et très original avec des boules de pétanque. En retour, il a reçu de la part de son homologue madrilène une réplique du stade du Real Madrid. Cet instant a été immortalisé par le club olympien qui a partagé les photos sur les réseaux sociaux.

Avant la confrontation entre les deux équipes, Pablo Longoria avait partagé son admiration envers Florentino Pérez. «J’éprouve du respect et de l’admiration à son égard», avait-il confié dans un entretien accordé à Marca.

Après ce revers dans la capitale espagnole, malgré une prestation convaincante des hommes de Roberto de Zerbi, l’OM recevra l’Ajax Amsterdam lors de la prochaine journée de Ligue des champions au stade Vélodrome.