Ligue des champions : tenant du titre, le PSG écrase l'Atalanta Bergame (4-0) pour son entrée en lice

Le PSG, tenant du titre, n'a pas manqué son entrée en lice en Ligue des champions en s'imposant largement, ce mercredi, contre l'Atalanta Bergame (4-0) au Parc des Princes.

L'Europe est déjà prévenue. Un peu plus de quatre mois après son premier sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne pour conserver sa couronne avec un large succès contre l'Atalanta Bergame (4-0), ce mercredi soir. Dans un Parc des Princes plein à craquer, les hommes de Luis Enrique, pourtant privés d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, n'ont rencontré aucune difficulté face à la formation italienne.

Joao Neves sort sur blessure

Après une reprise rapide le 6 août dernier, une Supercoupe d’Europe remportée et quatre matchs de championnat, le club de la capitale a frappé un grand coup face à une formation de Bergame reprise par Ivan Juric, adjoint du «légendaire» Gian Piero Gasperini parti à la Roma. Dès la 3e minute, Marquinhos a ouvert le score dans une position d’avant-centre. C’est ensuite Khvicha Kvarastkelia, qui a fait honneur à son surnom de «Kvaradona», qui a doublé la mise après un raid solitaire (39e). En seconde période, Nuno Mendes a trouvé le trou de souris sur une frappe qui a surpris le portier adverse (51e) puis Gonçalo Ramos s’est mué en remplçant de luxe pour conclure le score (90e+1).

« Un très beau match. On est contents. Ça a été difficile. On a créé plusieurs occasions. On a mérité la victoire, a analysé Luis Enrique au micro de Canal+. Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprise. Il faut seulement chercher à améliorer chaque phase de jeu. Je pense que ça fait plaisir à nos supporters. C’était une très bonne soirée.»

"Avec la qualité de nos joueurs, il n'y a pas de surprise" 🤩



Luis Enrique est très satisfait de la prestation de son équipe ce soir

Seuls bémols de cette soirée, la sortie sur blessure de Joao Neves et le raté sur pénalty de Bradley Barcola. «La blessure de Joao Neves était inattendue. Il faut attendre de voir ce que dit le docteur. Pour le penalty de Barcola, il faut lui demander, pas au coach», a commenté l’entraîneur espagnol.

Mais malgré ça, oui, ce Paris compte bien être le neuvième club de l’histoire à conserver son titre, le 30 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest.