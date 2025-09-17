Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : tous les buts de PSG-Atalanta (vidéo)

Marquinhos a ouvert le score rapidement contre Bergame. [REUTERS/Abdul Saboor]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG, champion en titre, s'est facilement imposé face à l'Atalanta Bergame (4-0), ce mercredi soir, lors de la première journée de la Ligue des champions.

Marquinhos (3e)

Khvicha Kvaratskhelia (39e)

Nuno Mendes (51e)

Gonçalo Ramos (90e+1)

PSGLigue des ChampionsFootballVidéo

Ligue des champions 2025-2026 : les résultats et le programme TV complet de la 1ère journée
Ligue des champions : tenant du titre, le PSG écrase l'Atalanta Bergame (4-0) pour son entrée en lice
Le PSG entame la défense de son titre face à l'Atalanta Bergame.
Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre le PSG et l'Atalanta Bergame

