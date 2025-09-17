Toute l’actu en direct 24h/24
Mondiaux d’athlétisme 2025 : la scène très insolite entre les deux jumelles Moll qui se transmettent la perche en pleine finale (vidéo)

Hana Moll a terminé sixième de la perche à égalité avec sa jumelle, Amanda. [REUTERS/Fabrizio Bensch]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi, lors des Mondiaux d’athlétisme 2025 de Tokyo, la finale du saut à la perche a été marquée par la présence de deux jumelles, Hana et Amanda Moll.

Une scène très originale. Mercredi lors de la finale du concours à la perche féminin des Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo, l’Américaine Hana Moll a participé en même temps que sa sœur jumelle Amanda, toutes les deux âgées de 20 ans.

 

Les sœurs se sont d’ailleurs fait remarquer avec un échange très sympa lorsque Hana a transmis sa perche à Amanda, après avoir franchi la barre à 4,65 m.

 

Sur le même sujet Mondiaux d’athlétisme 2025 : le calendrier et les résultats complets Lire

A noter que les deux Américaines ont terminé à la 6e place ex-aequo avec bilan similaire : un échec à 4,65 m avant de passer la barre et trois échecs à 4,75 m. 

