Mondiaux d’athlétisme 2025 : la scène très insolite entre les deux jumelles Moll qui se transmettent la perche en pleine finale (vidéo)

Ce mercredi, lors des Mondiaux d’athlétisme 2025 de Tokyo, la finale du saut à la perche a été marquée par la présence de deux jumelles, Hana et Amanda Moll.

Une scène très originale. Mercredi lors de la finale du concours à la perche féminin des Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo, l’Américaine Hana Moll a participé en même temps que sa sœur jumelle Amanda, toutes les deux âgées de 20 ans.

🗼 #WCHTokyo25 | 😅 Séquence insolite à Tokyo avec Hana Moll qui transmet la perche à sa sœur jumelle Amanda Moll !



📺 Le direct : https://t.co/G0SVVoW9Oppic.twitter.com/swp0bynrFQ — francetvsport (@francetvsport) September 17, 2025

Les sœurs se sont d’ailleurs fait remarquer avec un échange très sympa lorsque Hana a transmis sa perche à Amanda, après avoir franchi la barre à 4,65 m.

A noter que les deux Américaines ont terminé à la 6e place ex-aequo avec bilan similaire : un échec à 4,65 m avant de passer la barre et trois échecs à 4,75 m.