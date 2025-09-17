Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'au 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.

1. Etats-Unis : 10 médailles (7 en or, 1 en argent, 2 en bronze)

2. Kenya : 7 médailles (4 en or, 1 en argent, 2 en bronze)

3. Canada : 3 médailles (3 en or)

4. Nouvelle-Zélande : 2 médailles (2 en or)

5. Jamaïque : 6 médailles (1 en or, 4 en argent, 1 en bronze)

6. Italie : 5 médailles (1 en or, 2 en argent, 2 en bronze)

7. Suède : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)

8. Espagne : 1 médaille (1 en or)

-. France : 1 médaille (1 en or)

-. Portugal : 1 médaille (1 en or)

-. Suisse : 1 médaille (1 en or)

-. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)

13. Allemagne : 3 médailles (3 en argent)

14. Ethiopie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)

15. Pays-Bas : 2 médailles (2 en argent)

16. Chine : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)

17. Brésil : 1 médaille (1 en argent)

-. Bahrein : 1 médaille (1 en argent)

-. Corée du Sud : 1 médaille (1 en argent)

-. Grande-Bretagne : 1 médaille (1 en argent)

-. Grèce : 1 médaille (1 en argent)

-. Maroc : 1 médaille (1 en argent)

-. Mexique : 1 médaille (1 en argent)

-. Nigeria : 1 médaille (1 en argent)

25. Australie : 2 médailles (2 en bronze)

26. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)

-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Cuba : 1 médaille (1 en bronze)

-. Equateur : 1 médaille (1 en bronze)

-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Japon : 1 médaille (1 en bronze)

-. République Tchèque : 1 médaille (1 en bronze)

-. Slovénie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)