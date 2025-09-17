Mondiaux d’athlétisme 2025 : un athlète japonais s’effondre en larmes après avoir manqué le podium sur le 110m haies (vidéo)

L’athlète japonais Rachid Muratake s’est effondré en larmes, mardi, après avoir terminé à la 5e place de la finale du 110 m haies des Mondiaux d’athlétisme à Tokyo.

Des larmes bouleversantes. A domicile, Rachid Muratake, 2e performeur de l’année, était un des favoris à la médaille d’or sur le 110 m haies des Mondiaux d’athlétisme de Tokyo. Mais le Japonais a échoué à décrocher une place sur le podium et a dû se contenter de la 5e place, comme aux JO 2024 de Paris, au terme d’une course remportée par l’Américain Cordell Tinch devant les Jamaïquains Orlando Bennett et Tyler Mason.

💔 El dolor de fallar a tu gente



🇯🇵 Muratake se rompe en la entrevista con la TV japonesa tras ser 5º en la final de los 110m vallas justo por detrás de Quique Llopis.



Es la estrella local en el Mundial, llegaba con la 2ª mejor marca mundial del año con su gran 12.92”. pic.twitter.com/jyVhcJFLIc — José Manuel Amorós (@AmorosLive) September 17, 2025

Dans un premier temps, Rachid Muratake n’a pas affiché sa déception et a fêté son résultat avec le public du stade national de Tokyo tout en portant un drapeau de son pays. Mais sa tristesse a pris le dessus quelques minutes lors d’une interview à la télévision japonaise. Très touché, l’athlète de 23 ans n’a pu contenir sa tristesse et a éclaté en sanglots.

«Je me demande ce qui m'a manqué, ce que j'ai fait de mal. Je me suis entraîné dur pour remporter une médaille au cours de la dernière année, depuis Paris, et je me demande ce qui me manque. Je ne suis jamais senti aussi frustré», a-t-il tenté d’expliquer au milieu de ses pleurs.

«Peut-être que j’aurais dû m’entraîner encore plus, peut-être que j’aurais dû participer à plus de compétitions, ou bien que c’était encore un peu trop tôt pour viser une médaille…. Je réfléchis à tout ça», a-t-il ajouté. Avant de fondre une nouvelles fois en larmes.