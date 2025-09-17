Real Madrid-OM : «On ne doit pas siffler pour cela», «honteux»... Les réactions fusent après le penalty (très) généreux accordé à Kylian Mbappé

Le deuxième penalty litigieux accordé au Real Madrid ce mardi soir face à l'OM, lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, synonyme de victoire pour les Merengue, a engendré de nombreuses réactions dès la fin du match.

Un geste jugé illicite par l'arbitre de la rencontre. Les jugements sont allés bon train concernant le deuxième penalty accordé mardi soir à Kylian Mbappé pour son entrée en lice avec le Real Madrid face à l'OM au stade Bernabéu.

En effet, réduits à 10 dix minutes plus tôt après un carton rouge du vétéran Dany Carvajal pour un geste d'humeur, les hommes de Xabi Alonso se sont finalement imposés après ce penalty litigieux.

🗣️ "Pour moi, il n’y a jamais penalty !"



Êtes-vous d’accord avec @SamNasri19 concernant la décision de l’arbitre d’accorder un penalty au Real Madrid ?#RMAOM | #UCLpic.twitter.com/zhjSVkK6xC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2025

Mais pour les supporters, et une partie des suiveurs du ballon rond, la main du défenseur argentin arrivé cet été dans le sud, Facundo Medina, n'était pas volontaire et n'aurait pas mérité la sanction prononcée.

«Pour moi, il n'y a jamais pénalty. Il tacle, c'est sa main, mais on ne doit pas siffler penalty pour cela. S'il (l'arbitre) met un carton rouge pour compenser et donner un penalty après, garde le sur le terrain», a expliqué Samir Nasri sur le plateau de Canal + au sortir de la rencontre.

Même son de cloche auprès de l'ancien arbitre professionnel Saïd Enjimi. «Dans un premier temps, ça peut s'entendre qu'il siffle pour être sûr de ne pas se tromper, mais j'aurais pensé que le VAR serait revenu dessus. Il y a augmentation de la surface du corps avec le bras, mais c'est fait de manière naturelle car le joueur est en train de tacler... On ne peut pas enlever le bras du joueur, et lui ne peut pas mettre son bras ailleurs», a-t-il confié à nos confrères de L'Équipe.

«Le deuxième penalty n'existe pas»

La décision n'a pas non plus été bien accueillie chez les dirigeants olympiens. «Le deuxième penalty est honteux. Pour moi, il n'existe pas. Ça me déplaît et je l'aurais dit même si ça avait été à mon avantage», a lancé l'entraîneur Roberto De Zerbi en conférence de presse, restant pour autant bien lucide sur les manques de son équipe et la manière dont ses joueurs ont arrêté de se projeter en attaque dix minutes avant ce fait de jeu, après l'expulsion de Dani Carvajal.

Medhi Benatia a quant a lui aussi confié sa déception mais n'a pas souhaité alimenter la polémique. «C'est un petit peu dur. Je ne vais pas dire que c'est un penalty inimaginable, car il touche le ballon de la main, mais le joueur tacle, il joue le ballon. On voit bien qu'il est par terre et que le ballon lui touche un petit peu la main. Je peux me tromper, mais c'est vrai que de perdre de cette manière est un peu rageant», a glissé le directeur du football du club sacré dans la compétition en 1993.

Les Marseillais pourront toutefois inscrire leurs premiers points le 30 septembre prochain au Vélodrome, face à l'Ajax qui reçoit de son côté l'Inter ce mercredi soir.