Cyclisme : le programme complet des Championnats du monde à Kigali

Les Championnats du monde de cyclisme sont organisés, à partir de ce dimanche et jusqu’au 28 septembre, à Kigali (Rwanda) avec notamment la présence de Pauline Ferrand-Prévôt et Julian Alaphilippe, du côté des Français, mais aussi Tadej Pogacar, champion en titre chez les hommes.
Dimanche 21 septembre
10h10 : contre-la-montre Elite dames
13h45 : contre-la-montre Elite messieurs
Lundi 22 septembre
10h35 : contre-la-montre U23 dames
13h35 : contre-la-montre U23 messieurs
Mardi 23 septembre
10h45 : contre-la-montre juniors dames
14h : contre-la-montre juniors messieurs
Mercredi 24 septembre
12h30 : contre-la-montre par équipes, relais mixte
Jeudi 25 septembre
13h05 : course en ligne U23 dames
Vendredi 26 septembre
8h : course en ligne juniors messieurs
12h : course en ligne U23 messieurs
Samedi 27 septembre
8h20 : course en ligne juniors dames
12h05 : course en ligne Elite dames
Dimanche 28 septembre
9h45 : course en ligne Elite messieurs