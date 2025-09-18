Football : Lionel Messi en passe de prolonger avec l’Inter Miami

La star argentine Lionel Messi, en fin de contrat fin 2025, devrait prolonger avec l’Inter Miami, son club depuis son arrivée en 2023.

Une grande décision pour la suite de sa carrière. Moins d’un an avant la Coupe du monde 2026, l’Inter Miami et Lionel Messi se sont entendus pour prolonger le contrat de la star argentine au sein du club de la ligue nord-américaine (MLS), a déclaré mercredi soir une source proche du dossier à l'AFP.

Cette prolongation garantirait à l’octuple Ballon d’Or, âgé de 38 ans, de rester actif pendant la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique (11 juin-19 juillet). Mais la prolongation pourrait s'étendre au-delà de 2026. Les préparatifs pour l'annonce officielle sont en cours et celle-ci devrait avoir lieu dans les deux prochaines semaines, une fois les derniers détails réglés, a précisé cette source à l'AFP.

Messi, qui avait déjà exprimé son souhait de prendre sa retraite à Miami, où il est entouré par d'anciens coéquipiers du Barça comme Luis Suárez, Jordi Alba et Sergio Busquets, avait laissé entrevoir la possibilité d'une extension de contrat après le match de qualification pour le Mondial contre le Venezuela en septembre.

L'Inter Miami est actuellement 6e de la conférence Est de la MLS et Messi est en lice pour obtenir comme en 2024 le titre de meilleur joueur de la saison (MVP), avec 20 buts inscrits en 21 matchs.