Football : un joueur du Real Madrid bientôt jugé pour la diffusion de vidéos pornographiques avec une mineure

Mis en examen, en mai dernier, le défenseur du Real Madrid Raul Asencio, mais aussi trois autres anciens joueurs du club, vont être jugé pour la diffusion de vidéos pornographiques avec une mineure.

Il est attendu devant la justice. Avec trois autres anciens joueurs du Real Madrid, le défenseur Raul Asencio (22 ans) va être jugé devant un tribunal de Las Palmas, a annoncé, ce jeudi, la justice espagnole sans communiquer la date du procès.

Une caution entre 15.000 et 20.000 euros

Le tribunal de San Bartolomé de Tirajana (Grande Canarie), qui a confirmé l’ouverture formelle du processus menant à leur comparution, a également exigé «que les suspects versent une caution dans les 24 heures», entre 15.000 et 20.000 euros.

Les quatre joueurs avaient été mis en examen en mai dernier pour «leur implication dans l’enregistrement ou la diffusion non consentie de vidéos à caractère sexuel impliquant une mineure et une autre jeune fille», âgées respectivement de 16 et 18 ans.

Au moment de sa mise en examen, Raul Asencio avait demandé le respect de «la présomption d’innocence» et affirmé n’avoir participé à «aucun comportement qui viole la liberté sexuelle d’une femme, et encore moins d’une mineure». Il avait également assuré que la justice ne l’accusait pas «d’avoir eu des relations sexuelles avec les deux femmes impliquées, ni de les avoir enregistrées, avec ou sans leur consentement».

Mais il lui est reproché de les avoir diffusées, ou montrées à un tiers, ce qui constitue, selon le code pénal espagnol, un délit de «diffusion de pornographie infantile».