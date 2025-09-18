Football : voici le nouveau classement Fifa avec du changement en tête et pour l’équipe de France

L’Argentine a perdu la tête du classement Fifa, actualisé ce jeudi, rétrogradant en 3e position derrière l’Espagne et la France, qui occupent désormais les deux premières places.

Changement en tête de la hiérarchie mondiale. Au sortir de la trêve internationale du mois de septembre, l’Argentine a perdu la tête du classement Fifa, publié ce jeudi. Alors qu’ils occupaient la première place depuis deux ans et demi (avril 2023), les champions du monde en titre, qui ont concédé leur 3e défaite de l’année contre l’Équateur en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-0), ont chuté de deux rangs pour se retrouver à la 3e place.

🔝🇪🇸 Spain claim the top spot in the latest #FIFARanking! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 18, 2025

Le classement est désormais dominé par l’Espagne. Championne d’Europe en 2024 et finaliste de la dernière Ligue des nations perdue contre le Portugal (2-2, 5 tab 3), la Roja, dirigée par Luis de la Fuente, reste sur une série d’invincibilité de 22 matchs sans défaite (dans le jeu) après ses deux derniers succès en Bulgarie (0-3) et en Turquie (0-6). Et les Espagnols, qui n’avaient plus occupé cette position depuis 2014, devancent désormais la France.

Les Bleus ont également dépassé l’Argentine grâce à leurs victoires contre l’Ukraine (2-0) puis l’Islande (2-1) lors de ses deux premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Et ils tenteront de conserver cette 2e place dans un peu moins d’un mois à l’occasion de la réception de l’Azerbaïdjan et du déplacement en Islande.

A noter également que l’Allemagne, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs, ne figure plus dans le top 10 après avoir reculé de deux places au profit de l’Italie (10e) et du Maroc (11e). Le Portugal a également dépassé le Brésil pour se retrouver au 5e rang.

Le top 10

1. Espagne

2. France

3. Argentine

4. Angleterre

5. Portugal

6. Brésil

7. Pays-Bas

8. Belgique

9. Croatie

10. Italie