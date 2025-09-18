Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : voici le nouveau classement Fifa avec du changement en tête et pour l’équipe de France

La France occupe la 2e place du classement Fifa derrière l'Espagne. La France occupe la 2e place du classement Fifa derrière l'Espagne. [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Argentine a perdu la tête du classement Fifa, actualisé ce jeudi, rétrogradant en 3e position derrière l’Espagne et la France, qui occupent désormais les deux premières places.

Changement en tête de la hiérarchie mondiale. Au sortir de la trêve internationale du mois de septembre, l’Argentine a perdu la tête du classement Fifa, publié ce jeudi. Alors qu’ils occupaient la première place depuis deux ans et demi (avril 2023), les champions du monde en titre, qui ont concédé leur 3e défaite de l’année contre l’Équateur en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-0), ont chuté de deux rangs pour se retrouver à la 3e place.

Le classement est désormais dominé par l’Espagne. Championne d’Europe en 2024 et finaliste de la dernière Ligue des nations perdue contre le Portugal (2-2, 5 tab 3), la Roja, dirigée par Luis de la Fuente, reste sur une série d’invincibilité de 22 matchs sans défaite (dans le jeu) après ses deux derniers succès en Bulgarie (0-3) et en Turquie (0-6). Et les Espagnols, qui n’avaient plus occupé cette position depuis 2014, devancent désormais la France.

Les Bleus ont également dépassé l’Argentine grâce à leurs victoires contre l’Ukraine (2-0) puis l’Islande (2-1) lors de ses deux premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Et ils tenteront de conserver cette 2e place dans un peu moins d’un mois à l’occasion de la réception de l’Azerbaïdjan et du déplacement en Islande.

Kylian Mbappé a atteint la barre des 50 buts sous le maillot du Real Madrid.
Sur le même sujet Real Madrid : Kylian Mbappé a franchi une barre symbolique et dépasse déjà Zinedine Zidane Lire

A noter également que l’Allemagne, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs, ne figure plus dans le top 10 après avoir reculé de deux places au profit de l’Italie (10e) et du Maroc (11e). Le Portugal a également dépassé le Brésil pour se retrouver au 5e rang.

Le top 10

1. Espagne

2. France

3. Argentine

4. Angleterre

5. Portugal

6. Brésil

7. Pays-Bas

8. Belgique

9. Croatie

10. Italie

FootballClassementFifaEquipe de France

À suivre aussi

Football : l'improbable arrêt sur pénalty de Hugo Lloris avec Los Angeles (vidéo)
Dejan Milovanovic a évolué pendant deux saisons au RC Lens.
Football : un ancien joueur de Lens meurt d’une double crise cardiaque en plein match
Lionel Messi et l'Inter Miami se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Charlotte.
Football : la panenka complétement manquée de Lionel Messi avec l’Inter Miami (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités