Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 1ère journée

Le PSG occupe la 2e place du classement de la Ligue des champions derrière l'Eintracht Francfort. Le PSG occupe la 2e place du classement de la Ligue des champions derrière l'Eintracht Francfort. [Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’issue de la 1ère journée de la Ligue des champions, l’Eintracht Francfort, qui a renversé Galatasaray (5-1), occupe la tête du classement devant le PSG, qui a surclassé l’Atalanta Bergame (4-0). Marseille est 25e et Monaco ponte à la 34eplace.

Le classement

1. Francfort 3 points (+4)

2. PSG 3 points (+4)

3. Club Bruges 3 points (+3)

4. Sporting Portugal 3 points (+3)

5. Union Saint-Gilloise 3 points (+2)

6. Bayern Munich 3 points (+2)

7. Arsenal 3 points (+2)

8. Inter Milan 3 points (+2)

9. Manchester City 3 points (+2)

10. Qarabag 3 points (+1)

11. Liverpool 3 points (+1)

12. Barcelone 3 points (+1)

13. Real Madrid 3 points (+1)

14. Tottenham 3 points (+1)

15. Borussia Dortmund 1 point

16. Juventus Turin 1 point

17. Bayer Leverkusen 1 point

18. Bodø/Glimt 1 point

19. Slavia Prague 1 point

20. FC Copenhague 1 point

21. Pafos 1 point

22. Olympiakos 1 point

23. Atlético Madrid 0 point (-1)

24. Benfica 0 point (-1)

25. OM 0 point (-1)

26. Newcastle 0 point (-1)

27. Villarreal 0 point (-1)

28. Chelsea 0 point (-2)

29. PSV Eindhoven 0 point (-2)

30. Naples 0 point (-2)

31. Ajax Amsterdam 0 point (-2)

32. Athletic Bilbao 0 point (-2)

33. Kairat Almaty 0 point (-3)

34. Monaco 0 point (-3)

35. Galatasaray 0 point (-4)

36. Atalanta Bergame 0 point (-4)

La Juventus et Dormtund se sont quittés sur un match nul spectaculaire (4-4).
Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 1ère journée
Monaco n'a pas existé sur la pelouse du Club Bruges.
Ligue des champions : Monaco sombre à Bruges pour son entrée en lice (4-1)
Le Kairat Almaty a effectué près de 7.000 kilomètres pour affronter le Sporting Portugal.
Ligue des champions : 7.000 kilomètres, cinq fuseaux horaires… Le plus long voyage de l'histoire de la compétition a été battue

