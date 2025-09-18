Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 1ère journée

A l’issue de la 1ère journée de la Ligue des champions, l’Eintracht Francfort, qui a renversé Galatasaray (5-1), occupe la tête du classement devant le PSG, qui a surclassé l’Atalanta Bergame (4-0). Marseille est 25e et Monaco ponte à la 34eplace.
Le classement
1. Francfort 3 points (+4)
2. PSG 3 points (+4)
3. Club Bruges 3 points (+3)
4. Sporting Portugal 3 points (+3)
5. Union Saint-Gilloise 3 points (+2)
6. Bayern Munich 3 points (+2)
7. Arsenal 3 points (+2)
8. Inter Milan 3 points (+2)
9. Manchester City 3 points (+2)
10. Qarabag 3 points (+1)
11. Liverpool 3 points (+1)
12. Barcelone 3 points (+1)
13. Real Madrid 3 points (+1)
14. Tottenham 3 points (+1)
15. Borussia Dortmund 1 point
16. Juventus Turin 1 point
17. Bayer Leverkusen 1 point
18. Bodø/Glimt 1 point
19. Slavia Prague 1 point
20. FC Copenhague 1 point
21. Pafos 1 point
22. Olympiakos 1 point
23. Atlético Madrid 0 point (-1)
24. Benfica 0 point (-1)
25. OM 0 point (-1)
26. Newcastle 0 point (-1)
27. Villarreal 0 point (-1)
28. Chelsea 0 point (-2)
29. PSV Eindhoven 0 point (-2)
30. Naples 0 point (-2)
31. Ajax Amsterdam 0 point (-2)
32. Athletic Bilbao 0 point (-2)
33. Kairat Almaty 0 point (-3)
34. Monaco 0 point (-3)
35. Galatasaray 0 point (-4)
36. Atalanta Bergame 0 point (-4)