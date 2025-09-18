Ligue des champions : le magnifique doublé de Marcus Rashford, qui offre la victoire au FC Barcelone à Newcastle (vidéo)

Le FC Barcelone s’est imposé, ce jeudi, sur la pelouse de Newcastle lors de la 1ère journée de la Ligue des champions grâce à un doublé de Marcus Rashford (1-2).

Il n’a pas manqué son retour en Angleterre. Prêté par Manchester United, Marcus Rashford a été le grand artisan du succès du FC Barcelone, ce jeudi, sur la pelouse de Newcastle lors de la 1ère journée de la Ligue des champions (1-2). Sous les yeux du sélectionneur des Three Lions, l’attaquant anglais, qui n’avait plus marqué depuis 12 matchs dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, a inscrit un doublé en moins de dix minutes en seconde période.

Peu avant l’heure de jeu, il a repris d’une tête victorieuse un centre venu de la droite de Jules Koundé pour tromper Nick Pope. Avec ce but, il a enfin débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs. Et il n’en est pas resté là. Il a récidivé à peine quelques instants plus tard.

A la récupération d’un ballon perdu, Marcus Rashford s’est joué de la défense des Magpies avant de décocher une frappe surpuissante qui a terminé sa course sous la barre transversale. Grâce à ces deux réalisations, le club catalan, qui était privé de Lamine Yamal, a parfaitement lancé sa campagne européenne ainsi que la réception du PSG dans deux semaines malgré la réduction du score d’Anthony Gordon en fin de match (90e).

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Eintrach Francfort a renversé Galatasaray (5-1) pour s’emparer de la tête du classement devant le PSG, le Sporting Portugal a été sans pitié avec le Kairat Almaty (4-1) et Manchester City est venu à bout, en supériorité numérique, de Naples grâce notamment 50e but en Ligue des champions d’Erling Haaland en 49 matchs (2-0). Un peu plus tôt, Monaco a sombré contre Bruges (4-0) et le Bayer Leverkusen a été accroché à Copenhague (2-2). La prochaine journée se jouera le mardi 30 septembre et le mercredi 1er octobre.