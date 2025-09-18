Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : le magnifique doublé de Marcus Rashford, qui offre la victoire au FC Barcelone à Newcastle (vidéo)

Marcus Rashford a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot du FC Barcelone. Marcus Rashford a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot du FC Barcelone. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le FC Barcelone s’est imposé, ce jeudi, sur la pelouse de Newcastle lors de la 1ère journée de la Ligue des champions grâce à un doublé de Marcus Rashford (1-2).

Il n’a pas manqué son retour en Angleterre. Prêté par Manchester United, Marcus Rashford a été le grand artisan du succès du FC Barcelone, ce jeudi, sur la pelouse de Newcastle lors de la 1ère journée de la Ligue des champions (1-2). Sous les yeux du sélectionneur des Three Lions, l’attaquant anglais, qui n’avait plus marqué depuis 12 matchs dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, a inscrit un doublé en moins de dix minutes en seconde période.

Peu avant l’heure de jeu, il a repris d’une tête victorieuse un centre venu de la droite de Jules Koundé pour tromper Nick Pope. Avec ce but, il a enfin débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs. Et il n’en est pas resté là. Il a récidivé à peine quelques instants plus tard.

A la récupération d’un ballon perdu, Marcus Rashford s’est joué de la défense des Magpies avant de décocher une frappe surpuissante qui a terminé sa course sous la barre transversale. Grâce à ces deux réalisations, le club catalan, qui était privé de Lamine Yamal, a parfaitement lancé sa campagne européenne ainsi que la réception du PSG dans deux semaines malgré la réduction du score d’Anthony Gordon en fin de match (90e).

Le PSG occupe la 2e place du classement de la Ligue des champions derrière l'Eintracht Francfort.
Sur le même sujet Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 1ère journée Lire

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Eintrach Francfort a renversé Galatasaray (5-1) pour s’emparer de la tête du classement devant le PSG, le Sporting Portugal a été sans pitié avec le Kairat Almaty (4-1) et Manchester City est venu à bout, en supériorité numérique, de Naples grâce notamment 50e but en Ligue des champions d’Erling Haaland en 49 matchs (2-0). Un peu plus tôt, Monaco a sombré contre Bruges (4-0) et le Bayer Leverkusen a été accroché à Copenhague (2-2). La prochaine journée se jouera le mardi 30 septembre et le mercredi 1er octobre.

