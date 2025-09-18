Ligue des champions : Monaco sombre à Bruges pour son entrée en lice (4-1)

En déplacement en Belgique pour ses débuts en Ligue des champions, l’AS Monaco a coulé, ce jeudi, sur la pelouse du Club Bruges (4-1).

Un naufrage collectif. Pour son entrée en Ligue des champions, Monaco a complètement sombré, ce jeudi, sur la pelouse du Club Bruges (4-1). Le club de la principauté a pris l’eau de toutes parts, notamment en première période où les hommes d’Adi Hüter ont été submergés par les vagues belges. Mis sous pression d’entrée, ils ont pourtant eu l’occasion d’ouvrir le score. Mais le penalty, obtenu après une faute de Simon Mignolet sur Mika Biereth, de Maghnes Akliouche a été repoussé par le gardien belge (10e).

😣 Le pénalty de Maghnès Akliouche est repoussé par Simon Mignolet ❌



Gros début de match entre Bruges et Monaco, en direct sur CANAL+FOOT ⚡️#BRUMON | #UCLpic.twitter.com/8WD7Bkr7ST — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 18, 2025

Cet échec a été le point de départ du calvaire vécu par les Monégasques, privés de Denis Zakaria et Aleksandr Golovine. La tête sous l’eau et sauvés à plusieurs reprises par Philipp Köhn, ils ont fini par couler à pic en à peine dix minutes. La défense de l’ASM a craqué sur une nouvelle offensive conclue par Nicolo Tresoldi (32e) avant que Raphael Onyedika (39e) et Hans Vanaken (43e) ne profitent de la passivité monégasque pour assommer adversaires.

A la pause, Adi Hüter a tenté de colmater les brèches avec les entrées en jeu de Thilo Kehrer et Mamadou Coulibaly à la place de Caio Henrique et Aladji Bamba. Sans grande réussite. A la dérive, Monaco a continué de subir les déferlantes du Club Bruges. Et Mamadou Diakhon a donné encore plus d’ampleur à la démonstration de son équipe. Même si Ansu Fanti a sauvé l’honneur dans les arrêts de jeu (90+2e).

Monaco a désormais quinze jours avant la réception de Manchester City pour se remettre à flots et s’éviter une nouvelle déconvenue de grande ampleur.