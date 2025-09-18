Toute l’actu en direct 24h/24
Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les Etats-Unis dominent toujours le classement des médailles. Les Etats-Unis dominent toujours le classement des médailles. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'à ce dimanche 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.

1. Etats-Unis : 12 médailles (8 en or, 1 en argent, 3 en bronze)
2. Kenya : 7 médailles (4 en or, 1 en argent, 2 en bronze)
3. Canada : 3 médailles (3 en or)
4. Nouvelle-Zélande : 2 médailles (2 en or)
5. Jamaïque : 6 médailles (1 en or, 4 en argent, 1 en bronze)
6. Italie : 5 médailles (1 en or, 2 en argent, 2 en bronze)
7. Trinité-et-Tobago : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)
8. Botswana : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
-. Cuba : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
-. Suède : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
11. Espagne : 1 médaille (1 en or)
-. France : 1 médaille (1 en or)
-. Portugal : 1 médaille (1 en or)
-. Suisse : 1 médaille (1 en or)
-. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)
16. Allemagne : 3 médailles (3 en argent)
17. Ethiopie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)
18. Pays-Bas : 2 médailles (2 en argent)
19. Chine : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)
20. Bahrein : 2 médaille (1 en argent, 1 en bronze)
21. Brésil : 1 médaille (1 en argent)
-. Corée du Sud : 1 médaille (1 en argent)
-. Dominique : 1 médaille (1 en argent)
-. Grande-Bretagne : 1 médaille (1 en argent)
-. Grenade : 1 médaille (1 en argent)
-. Grèce : 1 médaille (1 en argent)
-. Maroc : 1 médaille (1 en argent)
-. Mexique : 1 médaille (1 en argent)
-. Nigeria : 1 médaille (1 en argent)
-. République Dominicaine : 1 médaille (1 en argent)
31. Australie : 2 médailles (2 en bronze)
32. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)  
-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Equateur : 1 médaille (1 en bronze)
-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Japon : 1 médaille (1 en bronze)
-. République Tchèque : 1 médaille (1 en bronze)
-. Slovénie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)
-. Venezuela : 1 médaille (1 en bronze)

AthlétismemédaillesSportJaponTokyo

