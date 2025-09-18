Toute l’actu en direct 24h/24
Mondiaux de volley-ball 2025 : les résultats complets de l’équipe de France éliminée dès la phase de groupes

La France n'a encore jamais remporté le Mondial de volley. La France n'a encore jamais remporté le Mondial de volley. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après sa défaite contre l'Argentine (3-2) jeudi, l'équipe de France est éliminée des Mondiaux de volley-ball 2025, organisés aux Philippines, dès la phase de groupes.

Par la petite porte. L'équipe de France, double championne olympique, a été éliminée des Championnats du monde de volley-ball après sa défaite ce jeudi contre l'Argentine (3-2). Earvin Ngapeth et les Bleus, qui comptent une victoire et deux défaites, ne remporteront pas encore ce titre mondial qui leur manque.

Dimanche 14 septembre

France-Corée du sud : 3-0 (25-12, 25-18, 25-16)

Mardi 16 septembre

France-Finlande : 2-3 (19-25, 25-17, 27-29, 25-21, 9-15)

Jeudi 18 septembre

France-Argentine : 2-3 (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15)

