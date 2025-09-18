Mondiaux de volley-ball 2025 : les résultats complets de l’équipe de France éliminée dès la phase de groupes

Après sa défaite contre l'Argentine (3-2) jeudi, l'équipe de France est éliminée des Mondiaux de volley-ball 2025, organisés aux Philippines, dès la phase de groupes.

Par la petite porte. L'équipe de France, double championne olympique, a été éliminée des Championnats du monde de volley-ball après sa défaite ce jeudi contre l'Argentine (3-2). Earvin Ngapeth et les Bleus, qui comptent une victoire et deux défaites, ne remporteront pas encore ce titre mondial qui leur manque.

Dimanche 14 septembre

France-Corée du sud : 3-0 (25-12, 25-18, 25-16)

Mardi 16 septembre

France-Finlande : 2-3 (19-25, 25-17, 27-29, 25-21, 9-15)

Jeudi 18 septembre

France-Argentine : 2-3 (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15)