Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

France-Angleterre, demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleues vont tenter de réaliser un véritable exploit contre les Anglaises. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le XV de France affronte l’Angleterre, samedi en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminine 2025, à l’Ashton Gate Stadium de Bristol.

Il faudra faire le match parfait. Opposées aux Anglaises chez elles, les joueuses de rugby de l’équipe de France vont devoir réaliser une prestation hors norme ce samedi pour tenter de se qualifier pour la première fois de leur histoire en finale de la Coupe du monde féminine.

En difficulté face à l’Irlande (victoire 18-13), les Françaises devront faire avec plusieurs absences et non des moindres face aux doubles championnes du monde en titre. Manae Feleu et Axelle Berthoumieu sont suspendues alors que la demie d'ouverture, Lina Queyroi, est blessée.

Les Françaises restent sur une série de 16 défaites face aux Anglaises. C’est peut-être le moment de réaliser l’exploit tant attendu.

L'équipe de France a largement battu l'Italie pour son entrée dans la compétition.
Sur le même sujet Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier et les résultats complets de l’équipe de France Lire

Programme TV

France-Angleterre
Demi-finale de Coupe du monde de rugby féminine 
Samedi 20 septembre
16h30 sur TF1

RugbyQuelle heure quelle chaîneXV de FranceSport

À suivre aussi

Axelle Berthoumieu ne jouera plus la compétition.
Coupe du monde féminine de rugby 2025 : une joueuse française lourdement sanctionnée pour avoir mordu une Irlandaise en quarts de finale
Rugby : pourquoi le Français Paul Willemse a-t-il décidé de prendre sa retraite sportive à 32 ans ?
L'équipe de France a largement battu l'Italie pour son entrée dans la compétition.
Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier et les résultats complets de l’équipe de France

Ailleurs sur le web

Dernières actualités