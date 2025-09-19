France-Angleterre, demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France affronte l’Angleterre, samedi en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminine 2025, à l’Ashton Gate Stadium de Bristol.

Il faudra faire le match parfait. Opposées aux Anglaises chez elles, les joueuses de rugby de l’équipe de France vont devoir réaliser une prestation hors norme ce samedi pour tenter de se qualifier pour la première fois de leur histoire en finale de la Coupe du monde féminine.

En difficulté face à l’Irlande (victoire 18-13), les Françaises devront faire avec plusieurs absences et non des moindres face aux doubles championnes du monde en titre. Manae Feleu et Axelle Berthoumieu sont suspendues alors que la demie d'ouverture, Lina Queyroi, est blessée.

Les Françaises restent sur une série de 16 défaites face aux Anglaises. C’est peut-être le moment de réaliser l’exploit tant attendu.

Programme TV

France-Angleterre

Demi-finale de Coupe du monde de rugby féminine

Samedi 20 septembre

16h30 sur TF1