Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'à ce dimanche 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.

1. Etats-Unis : 18 médailles (12 en or, 3 en argent, 3 en bronze)

2. Kenya : 7 médailles (4 en or, 1 en argent, 2 en bronze)

3. Canada : 3 médailles (3 en or)

4. Nouvelle-Zélande : 2 médailles (2 en or)

-. Portugal : 2 médailles (2 en or)

6. Jamaïque : 8 médailles (1 en or, 4 en argent, 3 en bronze)

7. Italie : 5 médailles (1 en or, 3 en argent, 2 en bronze)

8. Pays-Bas : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)

9. Trinité-et-Tobago : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)

10. Cuba : 3 médailles (1 en or, 2 en bronze)

11. Botswana : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)

-. Suède : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)

13. Espagne : 1 médaille (1 en or)

-. France : 1 médaille (1 en or)

-. Suisse : 1 médaille (1 en or)

-. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)

17. Allemagne : 3 médailles (3 en argent)

18. Ethiopie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)

19. Grande-Bretagne : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)

20. Brésil : 2 médailles (2 en argent)

21. Chine : 3 médailles (1 en argent, 2 en bronze)

22. Bahrein : 2 médaille (1 en argent, 1 en bronze)

23. Corée du Sud : 1 médaille (1 en argent)

-. Dominique : 1 médaille (1 en argent)

-. Grenade : 1 médaille (1 en argent)

-. Grèce : 1 médaille (1 en argent)

-. Irlande : 1 médaille (1 en argent)

-. Maroc : 1 médaille (1 en argent)

-. Mexique : 1 médaille (1 en argent)

-. Nigeria : 1 médaille (1 en argent)

-. République Dominicaine : 1 médaille (1 en argent)

32. Australie : 2 médailles (2 en bronze)

33. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)

-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Equateur : 1 médaille (1 en bronze)

-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Japon : 1 médaille (1 en bronze)

-. Qatar : 1 médaille (1 en bronze)

-. République Tchèque : 1 médaille (1 en bronze)

-. Slovénie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Slovaquie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)

-. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)

-. Venezuela : 1 médaille (1 en bronze)