Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'à ce dimanche 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.
1. Etats-Unis : 18 médailles (12 en or, 3 en argent, 3 en bronze)
2. Kenya : 7 médailles (4 en or, 1 en argent, 2 en bronze)
3. Canada : 3 médailles (3 en or)
4. Nouvelle-Zélande : 2 médailles (2 en or)
-. Portugal : 2 médailles (2 en or)
6. Jamaïque : 8 médailles (1 en or, 4 en argent, 3 en bronze)
7. Italie : 5 médailles (1 en or, 3 en argent, 2 en bronze)
8. Pays-Bas : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)
9. Trinité-et-Tobago : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)
10. Cuba : 3 médailles (1 en or, 2 en bronze)
11. Botswana : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
-. Suède : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
13. Espagne : 1 médaille (1 en or)
-. France : 1 médaille (1 en or)
-. Suisse : 1 médaille (1 en or)
-. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)
17. Allemagne : 3 médailles (3 en argent)
18. Ethiopie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)
19. Grande-Bretagne : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
20. Brésil : 2 médailles (2 en argent)
21. Chine : 3 médailles (1 en argent, 2 en bronze)
22. Bahrein : 2 médaille (1 en argent, 1 en bronze)
23. Corée du Sud : 1 médaille (1 en argent)
-. Dominique : 1 médaille (1 en argent)
-. Grenade : 1 médaille (1 en argent)
-. Grèce : 1 médaille (1 en argent)
-. Irlande : 1 médaille (1 en argent)
-. Maroc : 1 médaille (1 en argent)
-. Mexique : 1 médaille (1 en argent)
-. Nigeria : 1 médaille (1 en argent)
-. République Dominicaine : 1 médaille (1 en argent)
32. Australie : 2 médailles (2 en bronze)
33. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)
-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Equateur : 1 médaille (1 en bronze)
-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Japon : 1 médaille (1 en bronze)
-. Qatar : 1 médaille (1 en bronze)
-. République Tchèque : 1 médaille (1 en bronze)
-. Slovénie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Slovaquie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)
-. Venezuela : 1 médaille (1 en bronze)