Ballon d’or 2025 : voici la personnalité qui remettra le précieux trophée au vainqueur

Alors qu’Ousmane Dembélé est présenté comme le grand favori avec Lamine Yamal, le Ballon d’or 2025 sera décerné, ce lundi, au théâtre du Châtelet à Paris.

Une légende de retour à Paris. Le Ballon d’or 2025 sera remis, ce lundi, au cours d’une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet. Et pour remettre le précieux trophée au futur lauréat, Ronaldinho aurait été choisi par les organisateurs, selon la radio espagnole Cadena COP. Il succéderait ainsi à George Weah, qui a remis la récompense à Rodri l’année dernière.

Un beau clin d’œil, car le Brésilien a été couronné il y a 20 ans, mais aussi parce qu’il a porté les couleurs du PSG et du FC Barcelone. Comme Ousmane Dembélé, qui est présenté comme le grand favori avec Lamine Yamal, qui évolue au Barça. Et le duel s’annonce indécis entre les deux joueurs, même si le palmarès penche nettement en faveur de l’attaquant français.

Un duel entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal

Avec 35 buts et 16 passes en 53 matchs toutes compétitions confondues, le n°10 parisien a été l’un des grands artisans de la saison historique du club de la capitale, vainqueur du Trophée des champions, de la Ligue 1, de la Coupe du France, de sa première Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe.

Alors qu’il a fêté ses 18 ans en juillet dernier, Lamine Yamal a également fait l’étalage de son talent avec 18 buts et 25 passes décisives en 55 rencontres sous le maillot des Blaugrana. Il a aussi brillé avec l’équipe d’Espagne, atteignant notamment la finale de la Ligue des nations perdues contre le Portugal (2-2, 3 tab 5).

Il ne reste désormais plus que quelques heures avant de savoir entre quelles mains Ronaldinho va remettre ce Ballon d’or 2025.