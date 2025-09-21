Basket : pourquoi le club de Monaco est-il entré dans l’histoire en battant Le Mans en finale de Supercoupe ?

Le club de Monaco a remporté la Supercoupe de basket ce dimanche 21 septembre en battant Le Mans (104-79), sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

Dans l’histoire. Monaco n'a pas tremblé ce dimanche face au Mans (104-79), pour remporter la première édition de la Supercoupe de basket, sur le court Philippe-Chatrier à Roland-Garros. Finaliste d'Euroligue, finaliste du championnat et finaliste de la Leaders Cup la saison dernière, l'équipe de Vassilis Spanoulis commence de la meilleure des manières le nouvel exercice et envoie un message aux adversaires.

Le club de la Principauté a pu compter sur Elie Ekobo (16 points), Alpha Diallo (14 pts), Nikola Mirotic (11 pts) ou encore Mike James (18 pts). Ce dernier, mis à l'écart en fin de saison dernière pour un problème extra-sportif, avait beaucoup manqué à la Rocca Team en finale du championnat, mais il a été réintégré et a été omniprésent dimanche contre Le Mans, élu meilleur joueur du match.

«On est invaincus sur terre battue depuis 2022 (après les victoires à Roland-Garros contre Paris en octobre 2022 en Championnat et au match 3 de la finale 2023 contre Boulogne-Levallois). On a été sérieux sur les deux matches du week-end, a confié Elie Okobo. (…) J'espère qu'il y aura d'autres matches ici : pouvoir amener le basket français sur ce genre de spots historiques, c'est cool. (Sur les ambitions monégasques cette saison) On veut tout gagner. Quand on goûte à une finale d'Euroligue la saison passée et qu'on ne passe pas loin, pareil en Championnat, on remonte de 0-2 à 2-2 en finale et on ne passe pas loin sur le match 5 à l'extérieur. Tout ça laisse un goût amer. Cette saison, on veut un goût sucré.»

Dans le match pour la troisième place, Paris a confirmé ses difficultés à l'amorce de la nouvelle saison : battus par Le Mans samedi (90-87), Nadir Hifi et ses partenaires sont cette fois tombés contre Boulazac (96-80).