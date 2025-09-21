Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«C’est quelque chose d’inacceptable» : Dani Carvajal présente ses excuses après son coup de tête sur le gardien de l’OM Geronimo Rulli

Dani Carvajal a été exclu pour un coup de tête sur Geronimo Rulli en Ligue des champions. Dani Carvajal a été exclu pour un coup de tête sur Geronimo Rulli en Ligue des champions. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Expulsé pour un coup de tête sur le gardien de l’OM Geromino Rulli en Ligue des champions, le défenseur du Real Madrid, l'Espagnol Dani Carvajal, a présenté ses excuses, qualifiant son geste d’inacceptable.

Il a exprimé ses remords. Quatre jours après son expulsion en Ligue des champions, pour un coup de tête sur Geronimo Rulli, Dani Carvajal a présenté ses excuses. Le défenseur du Real Madrid a qualifié son geste «d’inacceptable» sur le gardien de l’OM.

«Que cela serve de leçon»

«Je tiens à m’excuser pour l’autre jour, l’expulsion en Ligue des champions. C’est quelque chose d'inacceptable dans un match comme celui-là et de ma part. Que cela serve de leçon pour que ça ne se reproduise plus. Bon, au moins, on s’en est sortis. L’équipe a fait un gros effort et a remporté le match», a-t-il déclaré en marge de la victoire du Real Madrid contre l’Espanyol Barcelone en Liga (2-0), dans des propos rapportés par L’Equipe.

Malgré ce carton rouge, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), les coéquipiers du défenseur espagnol sont parvenus à s’imposer en fin de match grâce à un deuxième pénalty transformé par Kylian Mbappé après une main litigieuse de Facundo Medina dans la surface de réparation.

Florentino Pérez et Pablo Longoria se sont échangés des cadeaux avant le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'OM.
Sur le même sujet Ligue des champions : le cadeau très original offert par Pablo Longoria au président du Real Madrid Lire

En attendant de connaître la durée de sa sanction, Dani Carvajal, qui encourt plusieurs matchs de suspension, manquera la prochaine rencontre du Real Madrid dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe face au Kairat Almaty (30 septembre).

FootballLigue des ChampionsReal MadridMarseille

À suivre aussi

Le PSG occupe la 2e place du classement de la Ligue des champions derrière l'Eintracht Francfort.
Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 1ère journée
La Juventus et Dormtund se sont quittés sur un match nul spectaculaire (4-4).
Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 1ère journée
Le Kairat Almaty a effectué près de 7.000 kilomètres pour affronter le Sporting Portugal.
Ligue des champions : 7.000 kilomètres, cinq fuseaux horaires… Le plus long voyage de l’histoire de la compétition a été battue

Ailleurs sur le web

Dernières actualités