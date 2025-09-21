«C’est quelque chose d’inacceptable» : Dani Carvajal présente ses excuses après son coup de tête sur le gardien de l’OM Geronimo Rulli

Expulsé pour un coup de tête sur le gardien de l’OM Geromino Rulli en Ligue des champions, le défenseur du Real Madrid, l'Espagnol Dani Carvajal, a présenté ses excuses, qualifiant son geste d’inacceptable.

Il a exprimé ses remords. Quatre jours après son expulsion en Ligue des champions, pour un coup de tête sur Geronimo Rulli, Dani Carvajal a présenté ses excuses. Le défenseur du Real Madrid a qualifié son geste «d’inacceptable» sur le gardien de l’OM.

«Que cela serve de leçon»

«Je tiens à m’excuser pour l’autre jour, l’expulsion en Ligue des champions. C’est quelque chose d'inacceptable dans un match comme celui-là et de ma part. Que cela serve de leçon pour que ça ne se reproduise plus. Bon, au moins, on s’en est sortis. L’équipe a fait un gros effort et a remporté le match», a-t-il déclaré en marge de la victoire du Real Madrid contre l’Espanyol Barcelone en Liga (2-0), dans des propos rapportés par L’Equipe.

Malgré ce carton rouge, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), les coéquipiers du défenseur espagnol sont parvenus à s’imposer en fin de match grâce à un deuxième pénalty transformé par Kylian Mbappé après une main litigieuse de Facundo Medina dans la surface de réparation.

En attendant de connaître la durée de sa sanction, Dani Carvajal, qui encourt plusieurs matchs de suspension, manquera la prochaine rencontre du Real Madrid dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe face au Kairat Almaty (30 septembre).