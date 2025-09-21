Football : Liverpool, prix du transfert, Equipe de France… Les vérités de Hugo Ekitike

Hugo Ekitike, attaquant de Liverpool et nouvel international tricolore, s’est confié ce dimanche 21 septembre dans une interview au Canal Football Club.

Il a décidé de s’exprimer. Après son transfert à 95 millions d’euros de l’Eintracht Francfort vers Liverpool cet été, le nouveau joueur de l’équipe de France Hugo Ekitike s’est exprimé ce dimanche au micro du Canal Football Club sur plusieurs sujets.

Liverpool plutôt que Newcastle

«Avant que je signe à Liverpool, il y'a eu du chemin parcouru, des accomplissements, des échecs également. Il y'a beaucoup de fierté lorsque je regarde d'où je viens. (…) J'ai eu plus de feeling à venir ici (à Liverpool). Je savais que c'était le bon endroit et le bon moment pour moi. J'avais envie de retrouver le haut niveau, cette fois-ci plus armé et plus prêt sur tous les aspects. Et je ne pense pas m'être trompé.»

Ses débuts avec les Reds

«Des débuts de rêve ? Non je ne pense pas, parce que j'ai travaillé pour ça. Vu de l'extérieur, cela peut choquer, mais je sors d'une dynamique où je faisais déjà des statistiques l'année dernière. (...) Il y aura forcément des moments de haut et de bas, mais j'ai envie de montrer que je suis un joueur qui a de la constance.»

"J'espère que je serai au mondial" 🌎



Hugo Ekitike ambitieux après sa première convocation en bleu et son beau début de saison ✨



Le prix de son transfert

«Je m'en fous, je me concentre seulement sur le jeu. Tout ce qui peut se dire sur le prix du transfert, il est ce qu'il est...Le football il a changé.»

L’arrivée d'Alexander Isak

«Quand je regarde mon historique, je n'ai jamais été dans un contexte facile. La concurrence ne m'effraie pas. C'est un super joueur, je le regardais pas mal lorsque j'étais en Allemagne. Il va aider l'équipe et moi à passer des caps. Après ce sera surtout le problème du coach. Si je suis bon, il me mettra sur le terrain, peut-être même tous les deux ensemble.»

Ses objectifs cette saison

«J'en ai beaucoup. Je veux faire une grande saison, j'ai envie de gagner, d'être dans la continuité des performances que j'avais en Allemagne. J'ai fait ma première en Equipe de France, j'espère être présent aux prochaines convocations, mais aussi au Mondial. Mais pour cela il faut bosser.»