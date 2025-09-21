Formule 1 : Max Verstappen enchaîne au Grand Prix d’Azerbaïdjan, Oscar Piastri se manque

Deux semaines après sa victoire en Italie, Max Verstappen a enchaîné un 2ᵉ succès consécutif, ce dimanche, au Grand Prix d’Azerbaïdjan, alors qu’Oscar Piastri a été contraint à l’abandon dès le 1er tour.

Il n’a pas encore dit son dernier mot. Deux semaines après sa victoire en Italie, Max Verstappen a enchaîné un 2e succès consécutif, ce dimanche, au Grand Prix d’Azerbaïdjan en s’imposant devant George Russell et Carlos Sainz. Parti en pole position, le quadruple champion du monde n’a jamais été inquiété tout au long des 51 tours et a réalisé un cavalier seul dans les rues de Bakou pour signer la 67e victoire de sa carrière.

Un podium unique à Bakou 🤩



🇳🇱 Verstappen remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan, suivi de Russell en 2ᵉ position et de Sainz à la 3ᵉ place.

#AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/QRV9zk7yx2 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 21, 2025

Et le pilote Red Bull a également profité des déboires d’Oscar Piastri dans la capitale azerbaïdjanaise pour se relancer quelque peu dans la course au titre. Déjà parti à la faute lors des qualifications, l’Australien, qui s’est élancé de la 9e place sur la grille, s’est complètement raté au départ. Après avoir manqué son envol à l’extinction des feux, il a terminé dans le mur quelques virages plus tard et a été contraint à l’abandon dès le 1er tour.

LE CRASH DE PIASTRI DANS LE 1ER TOUR 🫨🫨

Le leader du championnat abandonne ! ❌#AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/AvifXczFni — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 21, 2025

Sur le plan comptable, l’opération n’est pas si dramatique pour Oscar Piastri avec un matelas d’avance, certes un peu moins épais, de 25 points sur son coéquipier Lando Norris, 7e à Bakou, et de 69 points sur Max Verstappen. Mais la dynamique semble avoir changé de camps avec le Néerlandais revenu au premier plan.

De quoi promettre sept dernières courses aussi passionnantes qu’indécises. A commencer par le Grand Prix de Singapour dans quinze jours qui pourrait être un tournant. Car Max Verstappen ne s’est jamais imposé sur le tracé urbain de Marina Bay. A Oscra Piastri et McLaren de tenter d'en profiter.