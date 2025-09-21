Toute l’actu en direct 24h/24
Formule 1 : pourquoi le Français Esteban Ocon a été disqualifié à l’issue des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan ?

Esteban Ocon s'élancera depuis la voie des stands lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Esteban Ocon s'élancera depuis la voie des stands lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Auteur du 18e temps, le Français Esteban Ocon a été disqualifié à l’issue des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan et partira depuis la voie des stands. Voici pourquoi.

Encore un week-end compliqué pour lui. Au volant de sa Haas, Esteban Ocon (29 ans) a réalisé le 18e temps des essais qualificatifs du Grand Prix d’Azerbaïdjan, synonyme d’élimination dès la Q1. Mais le Français a été disqualifié par les commissaires à l’issue des qualifications, marquées par plusieurs drapeaux rouges. L’aileron arrière sur la monoplace du Normand a en effet été jugé non conforme.

Ce dernier a échoué aux tests de flexibilité ainsi qu’aux vérifications techniques qui ont été renforcées cette saison par la Fédération internationale de l’automobile. En conséquence, le pilote tricolore partira, ce dimanche, de la voie des stands, alors que cette pénalité a permis à Pierre Gasly (Alpine) et à Alex Albon (Williams) de remonter respectivement à la 18e et 19e place sur la grille de départ.

Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan

Vainqueur il y a deux semaines en Italie, Max Verstappen s’élancera lui en pole position sur le tracé urbain de Bakou devant les surprenants Carlos Sainz (Williams) et Liam Lawson (Racing Bulls). En tête du championnat du monde de Formule 1 et parti à la faute en Q3, Oscar Piastri (McLaren) partira seulement de la 9e place avec Charles Leclerc (Ferrari) à ses côtés.

