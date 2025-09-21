La finale du 5.000 m des Mondiaux d’athlétisme avec Jimmy Gressier : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Sacré champion du monde du 10.000 m, Jimmy Gressier va tenter de réaliser le doublé, ce dimanche, lors de la finale du 5.000 m des Mondiaux d’athlétisme à Tokyo (Japon). Les Français Yann Schrub et Étienne Daguinos participeront également à la course.

Sur les traces de Mo Farah ? Le Britannique est le dernier athlète à avoir réalisé le doublé sur 5.000 m et 10.000 m, il y a dix ans, à Pékin. Une performance que Jimmy Gressier va tenter d’imiter. Une semaine après son sacre historique sur 10.000 m aux Mondiaux d’athlétisme de Tokyo (Japon), le Français sera en lice, ce dimanche, en finale du 5.000 m aux côtés de ses compatriotes Yann Schrub et Étienne Daguinos.

Et si le Nordiste, qui s’est montré à son avantage lors des séries, ne partira pas dans la peau du favori, il entend jouer sa chance à fond pour déjouer une nouvelle fois les pronostics et devenir le premier tricolore médaillé sur la distance depuis Alain Mimoun aux JO d’Helsinki en 1952. «Ce qui a été compliqué, c’est de se mobiliser mentalement avant la course. J’avais quelque chose à perdre en ne rentrant pas en finale. Mais demain (dimanche, ndlr), il n’y aura rien à perdre», a-t-il confié à l’issue de sa qualification.

En cas de médailles d’or, Jimmy Gressier rejoindrait Kenenisa Bekele (2009) et Mo Farah (2013, 2015), qui sont les seuls à avoir réalisé le doublé, dans la légende de l’athlétisme.

Le programme TV

Finale du 5.000 m

Mondiaux d’athlétisme de Tokyo

Dimanche 21 septembre

A suivre en direct à partir de 12h45 sur France 2 et Eurosport 1 (disponible via MyCanal).