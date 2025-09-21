Toute l’actu en direct 24h/24
La finale du 5.000 m des Mondiaux d’athlétisme avec Jimmy Gressier : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après son sacre sur 10.000m, Jimmy Gressier va disputer la finale du 5.000m des Mondiaux d'athlétisme. Après son sacre sur 10.000m, Jimmy Gressier va disputer la finale du 5.000m des Mondiaux d'athlétisme. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Sacré champion du monde du 10.000 m, Jimmy Gressier va tenter de réaliser le doublé, ce dimanche, lors de la finale du 5.000 m des Mondiaux d’athlétisme à Tokyo (Japon). Les Français Yann Schrub et Étienne Daguinos participeront également à la course.

Sur les traces de Mo Farah ? Le Britannique est le dernier athlète à avoir réalisé le doublé sur 5.000 m et 10.000 m, il y a dix ans, à Pékin. Une performance que Jimmy Gressier va tenter d’imiter. Une semaine après son sacre historique sur 10.000 m aux Mondiaux d’athlétisme de Tokyo (Japon), le Français sera en lice, ce dimanche, en finale du 5.000 m aux côtés de ses compatriotes Yann Schrub et Étienne Daguinos.

Et si le Nordiste, qui s’est montré à son avantage lors des séries, ne partira pas dans la peau du favori, il entend jouer sa chance à fond pour déjouer une nouvelle fois les pronostics et devenir le premier tricolore médaillé sur la distance depuis Alain Mimoun aux JO d’Helsinki en 1952. «Ce qui a été compliqué, c’est de se mobiliser mentalement avant la course. J’avais quelque chose à perdre en ne rentrant pas en finale. Mais demain (dimanche, ndlr), il n’y aura rien à perdre», a-t-il confié à l’issue de sa qualification.

Jimmy Gressier est devenu le neuvième Français de l’histoire à s’imposer dans une épreuve individuelle.
En cas de médailles d’or, Jimmy Gressier rejoindrait Kenenisa Bekele (2009) et Mo Farah (2013, 2015), qui sont les seuls à avoir réalisé le doublé, dans la légende de l’athlétisme.

Le programme TV

Finale du 5.000 m

Mondiaux d’athlétisme de Tokyo

Dimanche 21 septembre

A suivre en direct à partir de 12h45 sur France 2 et Eurosport 1 (disponible via MyCanal).

