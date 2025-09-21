Toute l’actu en direct 24h/24
Mondiaux d’athlétisme 2025 : le calendrier et les résultats complets

Comme aux Jeux de Paris, Beatrice Chebet (au centre) a battu sa compatriote, la star Faith Kipyegon (à droite), sur le 5 000 m. [Sarah Meyssonnier / REUTERS]
Les Championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent actuellement à Tokyo (Japon) jusqu'au dimanche 21 septembre. Voici le calendrier et les résultats complets.

Samedi 13 septembre

35 km marche F 
1. Maria Perez (ESP)
2. Antonella Palmisano (ITA)
3. Paula Milena Torres (EQU)

35 km marche H 
1.Evan Dunfee (CAN)
2. Caio Bonfim (BRE)
3.Hayato Katsuki (JAP)

Lancer de poids H
1.Ryan Crouser (USA)
2.Uziel Munoz (MEX)
3.Leonardo Fabbri (ITA)

10.000 m F
1. Beatrice Chebet (KEN)
2. Nadia Battocletti (ITA)
3. Gudaf TSegay (ETH)

Relais mixte 4X400 m
1. Etats-Unis
2. Pays-Bas
3. Belgique

Dimanche 14 septembre

Marathon F
1. Peres Jepchirchir (KEN)
2. Tigst Assefa (ETH)
3. Julia Paternain (URU)

Lancer du disque F
1. Valarie Allman (USA)
2. Jorinde van Klinken (P-B)
3. Silinda Morales (CUB)

Saut en longueur F
1. Tara Davis-Woodhall (USA)
2. Malaika Mihambo (ALL)
3. Natalia Linares (COL)

10.000 m H
1.Jimmy Gressier (FRA)
2.Yomif Kejelcha (ETH)
3. Andres Almgren (SUE)

100 m F
1. Melissa Jefferson-Wooden (USA)
2. Tina Clayton (JAM)
3. Julien Alfred (SLU)

100 m H
1. Oblique Seville (JAM)
2. Kishane Thompson (JAM)
3. Noah Lyles (USA)

Lundi 15 septembre

Marathon H
1. Alphonce Simbu (TAN)
2. Amanal Petros (ALL)
3. Iliass Aouani (ITA)

Saut à la perche H
1. Armand Duplantis (SUE)
2. Emmanouil Karalis (GRE)
3. Kurtis Marschall (AUS)

Lancer du marteau F
1. Camryn Rogers (CAN)
2. Jie Zhao (CHN)
3. Jiale Zhang (CHN)

3000 m steeple H
1. Geordie Beamish (NZL)
2. Soufiane El-Bakkali (MAR)
3. Edmund Serem (KEN)

100 m haies
1. Ditaji Kambundji (SUI)
2. Tobi Amusan (NIG)
3. Grace Stark (USA)

Mardi 16 septembre

Saut en hauteur H
1.    Hamish Kerr (NZL)
2.    Woo Sangyheok (CDS)
3.    Jan Štefela (RTC)

Lancer du marteau H
1.    Ethan Katzberg (CAN)
2.    Merlin Hummel (ALL) 
3.    Bence Halasz (HON)

1.500 m F
1.    Faith Kipyegon (KEN)
2.    Dorcus Ewoi (KEN) 
3.    Jessica Hull (AUS)

110 m haies
1.    Cordell Tinch (USA)
2.    Orlando Bennett (JAM) 
3.    Tyler Mason (JAM)

Mercredi 17 septembre

Saut à la perche F
1.    Katie Moon (USA)
2.    Sandi Morris (USA) 
3.    Tina Sutej (SLO)

Saut en longueur H
1.    Mattia Furlani (ITA)
2.    Tajay Gayle (JAM)
3.    Yuhao Shi (CHN)

3.000 m steeple F
1.    Faith Cherotich (KEN)
2.    Winfred Yavi (BAH)
3.    Sembo Almayew (ETH)

1.500 m H
1.    Isaac Nader (POR)
2.    Jake Wightman (GBR)
3.    Reynold Cheruiyot (KEN)

Jeudi 18 septembre

Lancer du javelot H
1.    Keshorn Walcott (TRI)
2.    Anderson Peters (GRE)
3.    Curtis Thompson (USA)

Triple saut F
1.    Leyanis Pérez Hernandez (CUB)
2.    Thea Lafond (DOM)
3.    Yulimar Rojas (VEN)

400 m H
1.    Busang Collen Kebinatshipi (BOS)
2.    Jereem Richards (TRI)
3.    Bayabo Ndori (BOS)

400 m F
1.    Sydney McLaughlin-Levrone (USA)
2.    Marileidy Paulino (RDO)
3.    Salwa Eid Naser (BAH)

Vendredi 19 septembre

Triple saut H
1.    Pedro Pichardo (POR)
2.    Andrea Dallavalle (ITA)
3.    Lazaro Martinez (CUB)

400 m haies H
1.    Rai Benjamin (USA)
2.    Alison dos Santos (BRE)
3.    Abderrahman Samba (QAT)

400 m haies F
1.    Femke Bol (NED)
2.    Jasmine Jones (USA)
3.    Emma Zapletalova (SLK)

200 m H
1.    Noah Lyles (USA)
2.    Kenneth Bednarek (USA)
3.    Bryan Levell (JAM)

200 m F
1.    Melissa Jefferson-Wooden (USA)
2.    Amy Hunt (GBR)
3.    Shericka Jackson (JAM)

Samedi 20 septembre

Marathon F
1.    Peres Jepchirchir (KEN)
2.    Tigst Assefa (ETH)
3.    Julia Paternain (URU)

20 km marche H
1.    Caio Bonfim (BRE)
2.    Zhaozhao Wang (CHN)
3.    Paul McGrath (ESP)

Lancer du poids F
1. Jessica Schilder (NED)
2. Chase Jackson (USA)
3. Maddison-Lee Wesche (NZL)

Heptathlon F 
1. Anna Hall (USA)
2. Kate O'Connor (IRL)
3. Taliyah Brooks (USA)
3. Katarina Johnson-Thompson (GBR)

Lancer du javelot F
1. Juleisy Angulo (ECU)
2. Anete Sietina (LAT)
3. Mackenzie Little (AUS)

5000 m F
1. Beatrice Chebet (KEN)
2. Faith Kipyegon (KEN)
3. Nadia Battocletti (ITA)

800 m H
1. Emmanuel Wanyonya (KEN)
2. Djamel Sedjati (ALG)
3. Marco Arop (CAN)

Dimanche 21 septembre


10h35 : décathlon – javelot groupe A
11h47 : décathlon – javelot groupe B
12h30 : finale saut en hauteur F
12h35 : finale 800 m F
12h50 : finale 5000 m H
13h : finale lancer du disque H
13h25 : finale relais 4×400 m H
13h40 : finale relais 4×400 m F
13h55 : décathlon – 1500 m
14h10 : finale relais 4×100 m F
14h20 : finale relais 4×100 m H

