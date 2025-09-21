Mondiaux de cyclisme 2025 : le classement complet du contre-la-montre remporté par Remco Evenepoel

Le Belge Remco Evenepoel est devenu champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive dimanche à Kigali devant l’Australien Jay Vine.
Un nouveau titre. Déjà sacré en 2023 à Glasgow et l'an dernier à Zurich, Remco Evenepoel égale l'Allemand Tony Martin et l'Australien Michael Rogers, les deux seuls autres coureurs à avoir réussi ce triplé à la suite.
Le classement du contre-la-montre
1. Remco Evenepoel (Belgique) en 49'46''03
2. Jay Vine (Australie) à 1’14’’
3. Ilan Van Wilder (Belgique) à 2’36’’
4. Tadej Pogacar (Slovénie) à 2'37’’
5. Isaac Del Toro (Mexique) à 2'40’’
6. Andreas Leknessud (Norvège) à 2'57’’
7. Luke Plapp (Australie) à 3'03’’
8. Bruno Armirail (France) 3'06’’
9. Thymen Arensman (Pays-Bas) à 3'39’’
10. Stefan Küng (Suisse) à 3'48’’
11. Ivan Romeo (Espagne) à 3’52’’
12. Michael Leonard (Canada) à 3'53’’
13. Matteo Sobrero (Italie) à 3'59’’
14. Walter Vargas (Colombie) à 4'04’’
15. Mattia Cattaneo (Italie) à 4'10’’
16. Paul Seixas (France) à 4'14’’
17. Miguel Heidemann (Allemagne) à 4'52''
18. Raul Garcia Pierna (Espagne) à 5'03''
19. Florian Vermeersch (Belgique) à 5'03''
20. Byron Munton (Afrique du Sud) à 5'05''