Mondiaux de cyclisme 2025 : le classement complet du contre-la-montre remporté par Remco Evenepoel

Le Belge Remco Evenepoel est devenu champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive dimanche à Kigali devant l’Australien Jay Vine.

Un nouveau titre. Déjà sacré en 2023 à Glasgow et l'an dernier à Zurich, Remco Evenepoel égale l'Allemand Tony Martin et l'Australien Michael Rogers, les deux seuls autres coureurs à avoir réussi ce triplé à la suite.

Le classement du contre-la-montre

1. Remco Evenepoel (Belgique) en 49'46''03

2. Jay Vine (Australie) à 1’14’’

3. Ilan Van Wilder (Belgique) à 2’36’’

4. Tadej Pogacar (Slovénie) à 2'37’’

5. Isaac Del Toro (Mexique) à 2'40’’

6. Andreas Leknessud (Norvège) à 2'57’’

7. Luke Plapp (Australie) à 3'03’’

8. Bruno Armirail (France) 3'06’’

9. Thymen Arensman (Pays-Bas) à 3'39’’

10. Stefan Küng (Suisse) à 3'48’’

11. Ivan Romeo (Espagne) à 3’52’’

12. Michael Leonard (Canada) à 3'53’’

13. Matteo Sobrero (Italie) à 3'59’’

14. Walter Vargas (Colombie) à 4'04’’

15. Mattia Cattaneo (Italie) à 4'10’’

16. Paul Seixas (France) à 4'14’’

17. Miguel Heidemann (Allemagne) à 4'52''

18. Raul Garcia Pierna (Espagne) à 5'03''

19. Florian Vermeersch (Belgique) à 5'03''

20. Byron Munton (Afrique du Sud) à 5'05''