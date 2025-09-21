«Pour le reste de nos vies» : Pauline Ferrand-Prévôt annonce ses fiançailles avec un célèbre cycliste

En marge des Championnats du monde à Kigali (Rwanda), Pauline Ferrand-Prévôt a annoncé, samedi, ses fiançailles avec un célèbre cycliste qui partage sa vie depuis trois ans.

Une année pleine de bonheur et d’émotions. Près de deux mois après son sacre sur le Tour de France femmes, Pauline Ferrand-Prévôt a annoncé, ce week-end, ses fiançailles avec Dylan Van Barle. Vainqueur de Paris-Roubaix en 2022, tout comme la Française en avril dernier, le célèbre cycliste néerlandais partage la vie de «PFP» depuis trois ans.

Mais aussi la même équipe, à savoir la formation Visma-Lease a bike, que Dylan Van Baarle quittera à la fin de la saison pour rejoindre l’équipe Soudal Quick-Step. «On s’est dit oui à l’un et l’autre pour le reste de nos vies. Je t’aime Dylan Van Baarle», s’est-elle réjouie sur son compte Instagram, partageant une photo avec sa bague de fiançailles au doigt.

«Ma semaine de Championnats du monde est déjà un succès», a ajouté la native de Reims, qui fera partie des sérieuses prétendantes au maillot arc-en-ciel, samedi 27 septembre, lors de la course en ligne femmes à Kigali. Et un sacre au Rwanda ne ferait rajouter que de la joie à ces derniers mois couronnés de succès.

Même si elle a connu un petit contre-temps avant de rejoindre le Rwanda. Alors que Pauline Ferrand-Prévôt devait décoller, samedi, de Bruxelles avec notamment Pavel Sivakov, Valentin Paret-Peinte ou encore le président de la Fédération française de cyclisme Michel Callot, le vol a été annulé à cause d’une cyberattaque touchant l'aéroport bruxellois, a rapporté L’Equipe. Ils devraient finalement s’envoler, ce dimanche, en début d’après-midi et arriver à destination aux alentours de minuit.