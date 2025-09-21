Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Rugby : le bouclier de champion de Pro D2 de Montauban a été volé pendant une foire agricole

Montauban avait remporté le titre de Pro D2 en juin dernier. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le bouclier de champion de France de Pro D2 de rugby, remporté la saison dernière par Montauban, a disparu ce samedi 20 septembre, lors d’une foire agricole à Montbeton.

Mais où est-il ? Le bouclier de Pro D2 de Montauban, remporté en fin de saison dernière, a été volé lors d’une foire agricole ce samedi. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République ce dimanche 21 septembre, comme l’a révélé La Dépêche.

Alors que le club l’avait confié à la Chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne pour la foire «Bienvenue à la campagne», pour être présenté au pavillon des fruits et légumes, le trophée, qui est une réplique (l'original étant conservé par la Ligue Nationale de Rugby), a disparu dans la journée.

«Ce vol est un acte intolérable commis par des gens qui n'aiment pas le rugby, il ne peut pas en être autrement, a confié le directeur général de l'Union Sportive Montalbanaise, Johan Dalla Riva à La Dépêche. C'est plus qu'un bout de bois, c'est un symbole qui ravit les Tarn-et-Garonnais depuis le 7 juin. Il continuera à enchanter les enfants et les familles car le planning du bouclier est encore bien chargé.»

Sur le même sujet Rugby : Pourquoi le match de Top 14 entre Toulon et La Rochelle a-t-il été reporté ? Lire

Désormais en Top 14, le club montalbanais est actuellement dernier de Top 14 avec zéro point après trois défaites.

RugbyMontaubanSportvol

À suivre aussi

Rugby : Pourquoi le match de Top 14 entre Toulon et La Rochelle a-t-il été reporté ?
Les Bleues affronteront la Nouvelle-Zélande lors de la petite finale.
Coupe du monde féminine de rugby 2025 : pourquoi la compétition de l’équipe de France n’est pas encore terminée malgré son élimination en demi-finale ?
Les Bleues affronteront la Nouvelle-Zélande dans le match pour la 3e place.
Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier complet et les résultats

Ailleurs sur le web

Dernières actualités