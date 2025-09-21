Rugby : le bouclier de champion de Pro D2 de Montauban a été volé pendant une foire agricole

Le bouclier de champion de France de Pro D2 de rugby, remporté la saison dernière par Montauban, a disparu ce samedi 20 septembre, lors d’une foire agricole à Montbeton.

Mais où est-il ? Le bouclier de Pro D2 de Montauban, remporté en fin de saison dernière, a été volé lors d’une foire agricole ce samedi. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République ce dimanche 21 septembre, comme l’a révélé La Dépêche.

Alors que le club l’avait confié à la Chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne pour la foire «Bienvenue à la campagne», pour être présenté au pavillon des fruits et légumes, le trophée, qui est une réplique (l'original étant conservé par la Ligue Nationale de Rugby), a disparu dans la journée.

«Ce vol est un acte intolérable commis par des gens qui n'aiment pas le rugby, il ne peut pas en être autrement, a confié le directeur général de l'Union Sportive Montalbanaise, Johan Dalla Riva à La Dépêche. C'est plus qu'un bout de bois, c'est un symbole qui ravit les Tarn-et-Garonnais depuis le 7 juin. Il continuera à enchanter les enfants et les familles car le planning du bouclier est encore bien chargé.»

Désormais en Top 14, le club montalbanais est actuellement dernier de Top 14 avec zéro point après trois défaites.